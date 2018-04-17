أمان تبدأ شحن كارت الكهرباء للعدادات الكودية

وهبي: الكارت المدفوع مسبقًا يزيد كفاءة استخدام الطاقة ويحقق الشفافية بين المواطن والحكومة









عمر سالم





بدأت شركة أمان للدفع الإلكتروني بدءًا من شهر أبريل 2018 استقبال المواطنين عبر فروعها ومنافذها المنتشرة بمحافظات الجمهورية لتفعيل خدمات شحن كروت الكهرباء للعدادات الكودية، بعد نجاح شركة إى فاينانس بالتعاون مع الشركة القابضة للكهرباء في تحقيق الربط والتكامل مع منظومة الدفع الإلكتروني بمصر.





تأتي مشاركة "أمان" في منظومة شحن العدادات بعد نجاحها في منظومة التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء، من خلال التعاون مع شركة إي فاينانس باعتبارها أحد الشركاء الأساسيين لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وزيادة كفاءة استخدام الشبكة القومية للكهرباء، ونشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية الذي يعد أحد الأهداف الأساسية التي تم تدشين شركة أمان للدفع الإلكتروني من أجلها في عام 2016.





ورغم أن الشركة من أحدث الشركات المنضمة لمنظومة الدفع الإلكتروني بالسوق المصرية فإنها أثبتت عزمها على احتلال مكانة رائدة بتواجدها في المناطق النائية؛ لخدمة الفئات الأقل دخلا عبر أكثر من 20 ألف منفذ و120 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية، كما تخطط الشركة في المستقبل القريب للوصول بنقاط البيع التابعة لها لنحو 70 ألف ماكينة؛ لخدمة قطاع أكبر من الجمهور، وإضافة 300 فرع جديد.





وتعتبر العدادات الكودية التي تعمل عن طريق الشحن المسبق للكروت، أحد الأفكار المتميزة التي طبّقتها الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة وحث المواطنين على مراقبة استهلاكهم اليومي للكهرباء ومعرفة الاستهلاك الفعلي، وهو الأمر الذي يزيد فاعلية استخدام الشبكة القومية للكهرباء.





وأعرب محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان لخدمات الدفع الإلكتروني، عن فخره بمشاركة "أمان" للحكومة في التطور الذي يحدث على مستوى إدارة الشبكة القومية للكهرباء وطرق التحصيل الجديدة، بجانب مشاركتها في الحملة القومية للتحصيل الإلكتروني للفواتير، موضحًا أن استخدام العدادات الكودية يعتبر إحدى الطرق المهمة لترشيد استهلاك الطاقة والذي يسهم بلا شك في الحفاظ على مصادر الطاقة للأجيال المقبلة ويعظم استفادة مصر من ثرواتها.





وأشار الرئيس التتفيذي لشركة أمان إلى أن استخدام كروت الشحن الذكية للكهرباء يحقق العديد من الأهداف، بجانب ترشيد الاستخدام، فهو يجعل المواطن على اطلاع دائم بحجم استهلاكه للطاقة اليومي والشهري، ومراقبة التكلفة التي يدفعها باستمرار، وهو ما يجعله شريكًا في التنمية ويزيد نسبة الشفافية بينه وبين الحكومة، كما أن النظام الجديد يقضي على احتمالية الخطأ في تقدير الفاتورة المستحَقة على المواطنين، خاصة أنه يُظهر التكلفة الفعلية بالكيلووات والمديونية المستحَقة والرصيد المتبقي ومن ثم تكون عملية دفع المستحقات معلومة بشكل دقيق للمواطن.





واعتبر وهبي ميكنة خدمات الكهرباء تكاملا لا بد منه مع خطط الدولة لتنمية القطاع وزيادة حجم الاستثمارات المرصودة لتطوير الشبكة القومية للكهرباء في السنوات المقبلة، خاصة بعدما نجحت في تنفيذ الخطة الإسعافية للقطاع وضخ استثمارات بنحو 485 مليار جنيه في محطات الكهرباء الجديدة وتطوير المحطات القائمة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يعكس عزم الدولة على النهوض بالقطاع وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أمان أن طريقة شحن كارت الكهرباء بسيطة وسهلة بشكل كبير وتتم عبر توجه المواطن بالكارت لأي منفذ يحمل علامة أمان المنتشرين عبر محافظات الجمهورية وإدخال الكارت عبر أي ماكينة تابعة لشركة أمان، ومن ثم معرفة المَبلغ المستحق والقيمة المحدَّدة لشحن الكارت، مؤكدًا أن النظام الجديد يوفر المزيد من الوقت والجهد على المواطنين.





وشدد على أن ميكنة خدمات الكهرباء ينعكس بشكل إيجابي على خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة كفاءة مواردها، خاصة في ظل عزم وزارة الكهرباء على إنشاء شبكة نقل جديدة للكهرباء بقدرة 500 ألف وات، وبطول ألفي كيلومتر؛ لتكون موازية للشبكة الحالية، بجانب مستهدفاتها لزيادة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول عام 2020.



