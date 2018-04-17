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سيـــاســة
رويترز: السعودية تعلن استعدادها لإرسال قوات لسوريا
الثلاثاء 17 أبريل 2018 06:29 م
شرطة السعودية
أخر الأخبار
شرطة السعودية
في إطار التحالف الدولي
رويترز
قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي اليوم الثلاثاء إن بلاده سترسل قوات لسوريا في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إذا صدر قرار بتوسيعه.
وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي بالرياض مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ”نجري نقاشا مع الولايات المتحدة بشأن إرسال قوات إلى سوريا، ونفعل هذا منذ بداية الأزمة السورية“.
ومضى قائلا إن السعودية سبق وأن اقترحت الفكرة على الرئيس السابق باراك أوباما.
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