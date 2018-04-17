الحديد والصلب : تواصلنا مع الشركة الإنجليزية لتحديث دراسة الهيكلة

رجب عز الدين









قالت شركة الحديد والصلب المصرية إنها تواصلت مع شركة تاتا ستيل الإنجليزية لتحديث الدراسة المقدمة لإعادة الهيكلة.





جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نُشر تحت عنوان "الحديد والصلب تعيد إسناد دراسة إعادة الهيكلة لتاتا ستيل".





وأضافت الشركة، فى البيان، أن التواصل مع الشركة تم بالفعل لتحديث الدراسة المقدمة فى عام 2014 وما زلنا فى انتظار رد الشركة الإنجليزية علينا.





ويبلغ رأسمال الشركة 976.87 مليون جنيه، موزعًا على 488.44 مليون جنيه، بقيمة اسمية قدرها جنيهان للسهم.







