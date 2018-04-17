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نقل وملاحة
وزير الطيران: سأتقدم بمقترحات لرئاسة الوزراء لتعديل قانون 203
الثلاثاء 17 أبريل 2018 05:56 م
وزير الطيران شريف فتحي 1
أخر الأخبار
شريف فتحي وزير الطيران 2
دعاء محمود
قال شريف فتحي وزير الطيران المدني، إنه سيتقدم ببعض المقترحات لرئاسة مجلس الوزراء لتعديل قانون رقم 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة المقبلة، رافضًا الإفصاح عن ملامح المقترحات.
وأضاف الوزير، في تصريحات له، على هامش قمة الطيران الإفريقي، أن الهدف من التعديل مواكبة التطورات الأخيرة ودعم القطاع بما يتناسب مع المرحلة الحالية.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يقام على مدار يومين وبمشاركة ما يقرب من 660 مشاركًا من 50 دولة حول العالم، من بينهم 220 فردًا من ممثلي 34 شركة طيران و50 متحدثًا من إفريقيا والعالم، كما يشارك في المعرض المقام على هامش المؤتمر 118 شركة معنية بمجال الطيران.
على صعيد آخر قال الوزير إنه سيشارك في معرض دبي للسياحة ATM؛ بهدف دعم وزارة السياحة.
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