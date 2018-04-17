وزير الطيران: سأتقدم بمقترحات لرئاسة الوزراء لتعديل قانون 203

دعاء محمود





قال شريف فتحي وزير الطيران المدني، إنه سيتقدم ببعض المقترحات لرئاسة مجلس الوزراء لتعديل قانون رقم 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة المقبلة، رافضًا الإفصاح عن ملامح المقترحات.





وأضاف الوزير، في تصريحات له، على هامش قمة الطيران الإفريقي، أن الهدف من التعديل مواكبة التطورات الأخيرة ودعم القطاع بما يتناسب مع المرحلة الحالية.





الجدير بالذكر أن المؤتمر يقام على مدار يومين وبمشاركة ما يقرب من 660 مشاركًا من 50 دولة حول العالم، من بينهم 220 فردًا من ممثلي 34 شركة طيران و50 متحدثًا من إفريقيا والعالم، كما يشارك في المعرض المقام على هامش المؤتمر 118 شركة معنية بمجال الطيران.



