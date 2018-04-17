تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 661 جنيها

الذهب 1

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، تراجعا بنحو 2 جنيها فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة إغلاق البورصة العالمية على تراجع سعر الأوقية عالميا



وسجل عيار 21 اليوم نحو 661 جنيها، بدلا من 663 جنيها، طبقا لتصريحات وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.



وسجل عيار 18 اليوم 567 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 755 جنيها، بدلاً من 759 جنيها أمس، وتراجعت الأوقية لتسجل 1343 دولارا بدلا من 1350 دولارا.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5290 جنيها مقابل 5305 جنيها أمس



