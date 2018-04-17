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اتصالات وتكنولوجيا
خطأ تقني يعطل تويترعدة دقائق
الثلاثاء 17 أبريل 2018 05:26 م
خطأ تقني يعطل تويترعدة دقائق
أخر الأخبار
خطأ تقني يعطل تويترعدة دقائق
متابعات
ذكرت تقارير عدة اليوم الثلاثاء أن تويتر توقف عن العمل في أجزاء من العالم، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم عن Down Detector.
ويتابع موقع Down Detector المشاكل التقنية على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثر بهذا العطل أجزاء من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
كما تأثر مستخدمون من مصر بهذا العطل أيضا الذي استمر لعدة دقائق كما أن يعود وفق تقارير صحفية.
ولم يعرف بعد السبب وراء هذا التوقف، ولم يصدر من إدارة الموقع الشهير أي بيان يوضح أسباب هذا التوقف.
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