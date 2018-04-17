بعد إقرار قانون حماية المستهلك.. برلماني: اقتصادنا لن يستباح

إحدى الأسواق بمصر

سلوى عثمان



وافق مجلس النواب على مشروع قانون "حماية المستهلك" بشكل نهائي والذي تضمن عقوبات سالبة للحريات للحد من احتكار السلع، وجشع التجار من خلال التكسب، والتربح بشكل غير مشروع.



وقال النائب أشرف جمال، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" بدائرة بندر المنيا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن البرلمان أكد على انحيازه التام للمصريين من خلال موافقته على قانون يخدم بسطاء الوطن، وأنه -البرلمان- ناقش الكثير من القضايا التي فشلت البرلمانات السابقة في التصدي لها.



وأشار جمال، إلى أنه بإقرار قانون "حماية المستهلك" الجديد، والمتضمن مواد سالبة للحريات؛ أصبح الاقتصاد المصري غير مستباح، وأصبحت صحة المصريين محل تقدير، بعد أن عمل الفسدة فيما مضى على وضع صحة المصريين تحت أقدامهم أمام جني الأرباح الطائلة.



يذكر أن نائب "المصريين الأحرار"، كان قد تقدم بتعديلات على قانون "حماية المستهلك" القديم، والذي تزامن مع تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديلات على نفس القانون، وطالب جمال في تعديلاته المقدمة للبرلمان بضرورة فرض عقوبات سالبة للحرية لأنها ستواجه المتلاعبين بالسلع -وخاصة الإستراتيجية- في السوق المصرية، وهي المرة الأولى التي يتم التعامل بها -العقوبات- في قانون اقتصادي.





