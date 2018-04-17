EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
بعد إقرار قانون حماية المستهلك.. برلماني: اقتصادنا لن يستباح
الثلاثاء 17 أبريل 2018 03:52 م
إحدى الأسواق بمصر
أخر الأخبار
إحدى الأسواق بمصر
سلوى عثمان
وافق مجلس النواب على مشروع قانون "حماية المستهلك" بشكل نهائي والذي تضمن عقوبات سالبة للحريات للحد من احتكار السلع، وجشع التجار من خلال التكسب، والتربح بشكل غير مشروع.
وقال النائب أشرف جمال، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" بدائرة بندر المنيا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن البرلمان أكد على انحيازه التام للمصريين من خلال موافقته على قانون يخدم بسطاء الوطن، وأنه -البرلمان- ناقش الكثير من القضايا التي فشلت البرلمانات السابقة في التصدي لها.
وأشار جمال، إلى أنه بإقرار قانون "حماية المستهلك" الجديد، والمتضمن مواد سالبة للحريات؛ أصبح الاقتصاد المصري غير مستباح، وأصبحت صحة المصريين محل تقدير، بعد أن عمل الفسدة فيما مضى على وضع صحة المصريين تحت أقدامهم أمام جني الأرباح الطائلة.
يذكر أن نائب "المصريين الأحرار"، كان قد تقدم بتعديلات على قانون "حماية المستهلك" القديم، والذي تزامن مع تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديلات على نفس القانون، وطالب جمال في تعديلاته المقدمة للبرلمان بضرورة فرض عقوبات سالبة للحرية لأنها ستواجه المتلاعبين بالسلع -وخاصة الإستراتيجية- في السوق المصرية، وهي المرة الأولى التي يتم التعامل بها -العقوبات- في قانون اقتصادي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا