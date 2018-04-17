التخطيط تعلن عن إطلاق 60 جائزة سنويًا للتميز الحكومى



تفعيل اتفاقية تطوير العمل الحكومى مع الإمارات ونقل التجربة في منظومة التميز الحكومى

الوفد الإماراتى: نتطلع للتعاون مع مصر فى مجال تطوير الخدمات الحكومية

السعيد: البدء هذا العام بـ 20 جائزة

لدينا كفاءات في الجهاز الإدارى نريد تحفيزها حتى تطرد العملة الجيدة الأخرى الرديئة

محمد القرقاوى: "لدينا توجيهات من قادة الامارات بأن يعمل الوفد كفريق واحد مع مصر وسنتواجد بصورة دورية فى القاهرة



المال - خاص



عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الثلاثاء مؤتمراً صحفياً وذلك للإعلان عن جائزة التميز الحكومي رسمياً، بالإضافة إلى الإعلان عن تبنى الحكومة المصرية لمنظومة التميز الحكومي وذلك في إطار توطيد العلاقات بين مصر والإمارات واستعراض أوجه التعاون بين حكومة الدولتين ويجري هذا علي هامش استقبال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور صالح عبد الرحمن نائب الوزيرة للإصلاح الإداري للوفد الرسمي لحكومة الامارات العربية المتحدة برئاسة معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وبمشاركة وحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة ومدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.



ومن جانبها أعلنت دهالة السعيد وزيرة التخطيط خلال المؤتمر عن تبني الحكومة المصرية لمنظومة التميز الحكومي وذلك علي هامش التعاون القائم بين دولتي مصر والامارات ونقل التجربة الإماراتية في مجال إطلاق وإدارة جوائز التميز المؤسسى، فضلًا عن تفعيل الاتفاقية التي قامت بتوقيعها وزيرة التخطيط مع الجانب الإماراتى فى مجال تطوير العمل الحكومي أثناء مشاركتها بالقمة العالمية للحكومات 2018 بدبي في فبراير الماضي، كما أعلنت عن نموذج دعم تطوير العمل الحكومى بجمهورية مصر العربية والمحاور المتضمنة.



وقالت السعيد إنه سيتم اطلاق حوالي 60 جائزة كل عام للتميز المؤسسى والوظيفى، مع الاكتفاء هذا العام بتقديم 20 فقط مع عقد العديد من المؤتمرات لتبني شرح سياق الجائزة ومعاييرها.



وتأتي هذه الجائزة في إطار حرص الوزارة علي تنفيذ خطتها حول الاصلاح الاداري والتطوير المؤسسي، فضلاً عن مواكبة التطورات والتغييرات في علم الادارة الحديثة إلي جانب توطيد العلاقات بين الدول ونقل تجاربهم الناجحة والاستفادة منها بتطبيقها سعياً للنهوض بالجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى تعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين، فضلاً عن تحقيق مبادئ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات.



ومن جانبها رحبت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد بالوفد الاماراتي وأكدت أن هذه الزيارة تعكس وتتماشي مع التعاون الوثيق بين مصر والامارات والبعد التاريخي الذي يربط البلدين ويتسق مع روح الاخوه التي تربط الشعب المصري وشعب دولة الامارات علي مر التاريخ، قائلة إن هذا التعاون يرعاه زعماء البلدين.



وأشارت السعيد إلى أن نسق التعاون بين وزارة التخطيط المصرية ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل يأتي علي أساس مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال القمة العالمية للحكومات 2018 بدبي منذ فبراير الماضي.



وأعربت خلال كلمتها عن سعادتها بروح التعاون التي ابداها الوزراء والوفد الاماراتي في كافة المجالات، مؤكدة أن هناك العديد من أطر التعاون بين الدولتين والتي تجلت منذ زيارة دبي خلال القمة العالمية للحكومات.



كما أوضحت وزيرة التخطيط أن الاتفاقية تضمنت العديد من العناصر والتي تمت مناقشة تفعيلها وأسس التعاون بها مشيرة إلى أن الاتفاقيه تضم العديد من العناصر والتي ارتبط الجزء الاكبر منها بمجالات التدريب ورفع القدرات.



وفيما يخص جائزة التميز الحكومي أوضحت السعيد أنها تقوم على فكرة نشر ثقافة الجودة والتميز في القطاع الحكومي.



مؤكدة ان الاستثمار في الثروة البشرية هو اهم شىء وتابغت قائلة: " لدينا كفاءات موجوده في الجهاز الإداري نريد تحفيزها حتى تطرد العملة الجيدة الأخرى الرديئة ".



وأضافت وزيرة التخطيط أن سيكون هناك فريق عمل يسافر الى الإمارات للتعرف علي الخبرة الاماراتيه في هذا الشأن.



ومن جانبه أوضح معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أنه اليوم وفي اقل من شهرين منذ توقيع اتفاقية التعاون بين الدولتين في القمة العالمية للحكومات والتي كانت تعني بموضوع التعاون في القطاع الحكومي ليتم اليوم تفعيل هذه الاتفاقية وتحويلها الي ارض الواقع.



وأكد القرقاوي أن العلاقات بين دولتي مصر والامارات علاقات استراتيجية قديمة ووثيقه تقوم علي التعاون والمحبه والتطلع الي المستقبل، موضحاً أن فضل جمهورية مصر علي دولة الامارات كبير وتابع قائلاً إن "التشكيل الاداري الأول لدولة الإمارات في 1970 ضم العديد من الوزراء الذين تم تعليمهم وتأهيلهم بمصر".



وأوضح القرقاوي أنه تم الاتفاق علي عدة نقاط اساسية خلال اجتماع اليوم حيث سيتم اطلاق جائزة التميز الحكومي الي جانب عقد مؤتمر مصري للتميز الحكومي والذي سيصبح مؤتمراً عالمياً يضم افضل المتحدثين في مجال العمل الاداري ليتم عقده في مصر بشكل سنوي حيث يضم ذلك المؤتمر حوالي 1000 شخصيه بهدف تبادل الخبرات والمهارات وبناء القدرات في مجال الجودة والتميز الحكومي وتابع أنه تم الاتفاق علي تدريب عدد من المختصين في مجال التميز الحكومي.



وأضاف أنه سيتم عقد العديد من ورش العمل في المجال ذاته كما سيتم توفير نموذج لمراكز خدمات ليكن نموذجاً عالمياً.



وأشاد القرقاوي برؤية مصر 2030 والتي اعلنها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لكونها رؤية طموحه تنظر للمواطن وللمستقبل.



وصرح وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الاماراتي قائلاً: "لدينا توجيهات من قادة دوله الامارات بأن نعمل كفريق عمل واحد مع دولة مصر وسنتواجد بصورة دوريه في مصر لتعزيز التعاون بين الحكومتين".



وهنأت عهود الرومي وزيرة السعادة الإماراتية د/هالة السعيد علي اطلاق الجائزة والتي تعد إحدي الادوات التي تساعد علي خلق بيئة عمل سعيدة بين العاملين داخل الجهات الحكومية

ومن جانبه رحب د/صالح عبد الرحمن الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بالجانب الاماراتي، وتناول الحديث حول جائزة مصر للتميز الحكومي موضحاً أنها تهدف للتشجيع علي التنافس الايجابي بين المؤسسات من ناحية وبين الموظفين من ناحية أخرى، موضحاً أنها تعد هي جائزة سنوية تضم مجموعة من الجوائز التحفيزية.



وتابع د/صالح أن الجائزة لها لجنة استشارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومقررها وزيرة التخطيط، فضلاً عن وجود لجنة تنفيذية لادارة العمل اليومي ستقوم بدورها بالتوجه الاسبوع المقبل للامارات للتعرف علي اسلوب الجائزة وطريقة التعامل معها، مصرحاً أنه يتم العمل حالياً علي تجهيز موقع الكتروني للجائزة يتضمن كافة المعلومات عن الجائزة كما يسمح من خلاله بالتقديم للمشاركين.



ومن جانبه أكد الوفد الإماراتي تطلعه للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال تطوير الخدمات الحكومية كما اتفق الطرفان خلال اللقاء علي تبادل الخبرات وإتاحة معايير المسابقات المختلفة، ووضع مؤشرات قياس التقدم وفقاً لمعايير التقارير الدولية مع إتاحة سبل تفعيل المسرعات الحكومية.



الجدير بالذكر أن "جائزة مصر للتميز الحكومي" والتي تقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية تقوم من خلال تطبيق معايير وبرامج مالكوم بالدريج (Malcolm Baldrige) الامريكية للجودة الدولية والتي تتميز بتعزيز القدرة التنافسية وتشخيص الاداء العام لإدارة النظام وتحديد نقاط القوة والضعف لتكون بمثابة قدوة لغيرها من المؤسسات لتحسين جهودها كما تستعين أيضاً بالنموذج الاوروبي للتميز المؤسسي"EFQM" والذي يتميز بتعزيز روح الابداع والابتكار.



كما تضم الجائزة جائزتين رئيسيتين الاولى للتميز المؤسسي الحكومي بينما الثانية فهي للتميز الوظيفي مخصصة للأفراد ويضم كل منها عدة فئات تحتوي كل فئة على جوائز فرعية

ويأتي النموذج المصري لتلك الجائزة كمحاكاة لنهج منظومة التميز الحكومي لدولة الامارات الشقيقة، لما لها من تجارب وممارسات ناجحة ورائدة في مجال إطلاق وادارة جوائز التميز المؤسسي، والمعتمدة كمرجعية عالمية للحكومات في تحسين الكفاءة الحكومية ونهجا لتشكيل حكومات المستقبل.