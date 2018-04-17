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طاقة
الملا: 84 مليار جنيه دعم المواد البترولية أول 9 أشهر العام الجاري
الثلاثاء 17 أبريل 2018 02:39 م
المواد البترولية
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المواد البترولية
نسمة بيومي وعمرسالم:
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن إجمالي دعم المواد البترولية وصل إلى ٨٤ مليار جنيه في أول ٩ شهور من العام الجاري.
وأوضح الملا أن الحكومة ماضية في طريقها نحو التخلص من الدعم تدريجيا مع ضمان وصوله لمستحقيه والتاكيد على أهمية توافر الرعاية الاجتماعية، كما ستواصل الوزارة تطوير جميع الحقول لرفع كفائتها الإنتاجية.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر دول حوض البحر المتوسط "موك2018" المقام في الإسكندرية بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية واللواء على عادل العشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات قطاع البترول واينوسينزو تيتونى رئيس الدورة القادمة من المؤتمر " MOC 2020 " والذى سيعقد بمدينة رافينا الإيطالية.
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