أسامة البقلي: مؤتمر موك علامة بارزة على أجندة شركات البترول

مؤتمر موك

نسمة بيومي وعمر سالم:



أكد المهندس أسامة البقلى رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر موك 2018 لدول البحر المتوسط على أهمية المؤتمر في التواصل المباشر والحوار وتبادل الخبرات والأفكار في إثراء صناعة البترول والغاز وأنه فرصة مثالية لمناقشة مستجدات وتحديات هذه الصناعة الحيوية الحالية والمستقبلية وأنه أصبح علامة بارزة في أجندة شركات البترول الدولية والخبراء والمستثمرين يحرصون على التواجد فيه والاستفادة منه .



وأعرب البقلي عن أمله فى أن تشهد المناقشات والجلسات الفنية للمؤتمر أفكاراً مثمرة كعادة المؤتمر تسهم في تدعيم الجهود المستمرة لتطوير صناعة البترول والغاز وتحقق استفادة قوية للمشاركين.



وأشار البقلي إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر الذى تشارك فيه شركات البترول المصرية والعالمية فرصة جيدة لاستعراض أحدث التكنولوجيات في صناعة البترول والغاز والتي لها أهمية كبرى في تطوير صناعة البترول والغاز.



جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر دول حوض البحر المتوسط "موك2018" المقام في الإسكندرية بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الأسكندرية والفريق احمد خالد قائد القوات البحرية واللواء على عادل العشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات قطاع البترول واينوسينزو تيتونى رئيس الدورة القادمة من المؤتمر " MOC 2020 " والذى سيعقد بمدينة رافينا الإيطالية.



ويقام المؤتمر على مدار 3 أيام بمشاركة مايقرب من 200 شركة محلية وعربية وعالمية في مجالات صناعة البترول والغاز من 12دولة والخبراء والمهتمين بالصناعة البترولية في مصر ودول حوض البحر المتوسط ، ويصل عدد المشاركين إلى نحو 1600 مشارك على مدار أيام انعقاد المؤتمر والمعرض المصاحب له.