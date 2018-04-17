العدوي: مطارات العالم تحتاج 1.5 تريليون دولار

هانى العدوى

دعاء محمود



قال هاني العدوي، رئيس الهيئة الإفريقية للطيران المدني، ورئيس سلطة الطيران المدني المصري، إن منظمة الإياتا تتوقع أن يسافر نحو 7،8 مليون شخص بحلول عام 2036، مؤكدا ان المطارات العالمية تحتاج لتنمية البينة التحتية لها من 1.2 إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2030.



وأضاف خلال مؤتمر الطيران الإفريقي أن المؤتمر سيناقش الموضوعات المتعلقة بتنمية البنية التحتية في الدول الإفريقية والتي سيكون لها أولوية في أچندة الفاعليات، آملا أن يكون هناك تعاون مشترك بين القطاعين العام والخاص لتطوير هذه البنية ومن ثم تطوير مجال الطيران، ما يزيد فرص الاستثمار في القارة.



ويشارك في المؤتمر ما يقرب من ٦٦٠ مشاركا من ٥٠ دولة حول العالم من بينهم ٢٢٠ فرداً من ممثلي ٣٤ شركة طيران و٥٠ متحدثا من إفريقيا والعالم، كما يشارك في المعرض المقام علي هامش المؤتمر 118شركة معنية بمجال الطيران.

