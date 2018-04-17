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نقل وملاحة
عادل ترك: حل مشكلات الناقلين من الجانبين المصرى والأردنى
الثلاثاء 17 أبريل 2018 01:58 م
عادل ترك 2
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عادل ترك 2
المال -خاص
اختتم اليوم اجتماع اللجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة للنقل البري لبحث موضوعات النقل المشتركة وترأس الجانب المصري اللواء مهندس/ عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وعن الجانب الأردني المهندس/ انمار الخصاونة آمين عام وزارة النقل الأردنية .
في بداية الاجتماع أعرب اللواء/ عادل ترك عن ترحيبة بالوفد الاردني في بلدهم الثاني مصر مشيرا بالعلاقات المتميزة بين الجانبين وما يبذلة كل طرف لحل كل المعوقات التى تعترض حركة نقل الركاب والبضائع بينهما وبما ينعكس على عملية التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين .
ومن جانبه ابدي المهندس / انمار الخصاونه سعادته بوجوده في مصر، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية، مشيداً بما تبذله اللجنه الفنية من جهود تنعكس على رفع حركة نقل البضائع والركاب بينهما.
أكد اللواء/ عادل ترك أنه خلال الاجتماع تم حل المشاكل المتعلقة بالناقلين من الجانبين المصرى والاردني أثناء الدخول بالموانئ والتحرك على الطرق في كلا البلدين، مضيفا أن الجانبين اتفقا على الضوابط والاشتراطات الخاصة بدخول الشاحنات المصرية والأردنية المحملة والفارغة لأراضى البلدين ودراسة تخفيض الرسوم في البلدين لتخفيف الأعباء المالية على الناقلين المصريين والاردنيية.
النقل
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