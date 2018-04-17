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اقتصاد وأسواق
مصر تشتري 7 ملايين طن قمح بسعر 220 دولارا للطن
الثلاثاء 17 أبريل 2018 01:56 م
قمح
أخر الأخبار
قمح
خالد بدر الدين
كشف مشروع الموازنة المصرية للسنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل أن الحكومة تفترض استيراد 7 ملايين طن من القمح بسعر 220 دولارا للطن شاملا الشحن.
وذكر مشروع الموازنة الذي استعرضه وزير المالية في مجلس النواب أن الحكومة افترضت "سعر شراء للقمح المحلي يساوي سعر شراء القمح المستورد لضمان عدم وجود سوق موازية ولغلق أي تلاعب يؤدي إلى زيادة التكلفة على الدولة“.
وذكرت وكالة رويترز أن موسم تسلم القمح من المزارعين يبدأ في منتصف أبريل الجارى ويمتد حتى يوليو المقبل وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم.
وتشتري الحكومة القمح من المزارعين المحليين هذا العام بسعر بين 570 و600 جنيه للأردب بناء على درجة النقاوة مقارنة مع حوالي 575 جنيها للأردب العام الماضي.
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