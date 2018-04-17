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نقل وملاحة
مميش: مؤتمر مشترك بين مصر والصين سبتمبر المقبل
الثلاثاء 17 أبريل 2018 01:32 م
مميش 1111
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مميش 1111
نادية صابر
أكد الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي للمناطق الاقتصادية الخاصة .اليوم . أن العلاقات بين الصين ومصر باعتبارها إحدى دول افريقيا علاقة شراكة استراتيجية وأن منطقة تيدا الصناعية في العين السخنة هى تمثيل مشرف للاستثمار الصيني في مصر وأفريقيا.
وأضاف مميش أننا نقدر ونثمن هذا الدور الذي تلعبه الصين في سبيل دعم البلدان الافريقية ودعم قضايا القارة لتعزيز الأمن والسلم في القارة لتحقيق نهضة اقتصادية تخلق فرص عمل وتحقق التقدم والحداثة.
وصرح الفريق مميش أنه خلال سبتمبر القادم سيعقد مؤتمر عن دفع الصين للمناطق الاقتصادية في مصر وأفريقيا، كما أن هناك مشروعات صينية فى مجال المنسوجات سيتم الإعلان عنها قريبا.
وفي نهاية كلمته أعرب مميش عن سعادته بهذا المنتدى لما يمثله من ترسيخ للعلاقات الصينية الافريقية موجها الشكر والتقدير للدول الافريقية على دعم مشروعات التنمية والسياسات الإصلاحية.
الصين
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