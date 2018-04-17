عمران: 4 تريليونات جنيه حجم القطاع المالى

محمد عمران الرقابة المالية



37% للقطاع البنكي و 27 للخدمات المالية غير المصرفية



المال - خاص



قال الدكتور محمد عمران رئيس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم القطاع المالى فى مصر يبلغ 4 تريليونات جنيه بما يساوي 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل القطاع البنكي 73%، أما الخدمات غير المصرفية 27%.



وأشار عمران خلال استعراضه الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية (2018- 2022) إلى جهود الهيئة المستمرة فى تعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والذي يتجاوز تريليون جنيه.



ولفت خلال فعاليات مؤتمر "جذب رأس المال المحلي والأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد"، الذي تنظمه وزارة العدل إلى استهداف الإستراتيجية وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وضمن أفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل.



وأيضا زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7 % وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%. ومواجهة بعض التهديدات القائمة على المنافسة الشديدة مع عدد من الدول لجذب الأستثمارت للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تدشين إطار تشريعى موحد يتضمن مبادئ وأطر لتعريف المواطنين والمتعاملين فى الخدمات المالية بحقوقهم والتزاماتهم المالية.