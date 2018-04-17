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طاقة
كريم علاء: بى بى تسعى لتعظيم إنتاجها من الغاز بحلول 2020
الثلاثاء 17 أبريل 2018 01:15 م
الغاز الطبيعى
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الغاز الطبيعى
معتز محمود
قال كريم علاء مدير شركة بى بى فى مصر، إن شركته تنتج أكثر من ٢٥٪ من الغاز الطبيعى الذى ينتج فى مصر.
وأضاف خلال فاعليات مؤتمر موك ٢٠١٨ المقام بالاسكندرية، أن الشركة استطاعت تكثيف نشاطها فى البحر المتوسط وتزيد انتاج الغاز للسوق المصرى،ونسعى لتعظيم إنتاجنا حتى عام ٢٠٢٠.
لافتا الى أن ذلك يعكس إيمان الشركة بالشراكة القوية مع الحكومة المصرية والممتدة لأكثر من 55 عاما،وهو ماجعلنا من أكبر المستثمرين خلال العقدين الماضيين.
وأشار علاء الى أن أهم مشروعات الشركة فى دلتا غرب النيل يوفر ١.٣مليار متر مكعب فى اليوم.
وتابع: أود أن اعبر عن فخرى بنجاح بى بى فى مصر، لافتا الى أن ٩٠٪ من العاملين بالشركة من المصريين ما يؤكد المواهب، موضحا أنها تدعم بعثات لنحو ١٠٠ خريج لما بعد البكالوريوس فى إنجلترا.
شبكة الغاز
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