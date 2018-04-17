تراجع شحنات أجهزة الحاسبات الشخصية إلى 61.7 مليون وحدة عالميًّا

أجهزة الحاسبات اللوحية

سمية كمال



كشف تقرير حديث أعدته مؤسسة الأبحاث التسويقية «جارتنر» عن تراجع إجمالى عدد شحنات أجهزة الحاسبات الشخصية «pc›s» عالميا خلال الربع الأول من العام الحالى إلى 61.7 مليون وحدة، بنسبة انخفاض بلغت %1.4 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.



وقال التقرير إن شركة إتش بى جاءت فى المركز الأول بحصة سوقية بلغت %20.8 ، تلتها لينوفو بـ %20 ، ثم ديل بـ%16.



بينما احتلت شركات آبل وأسوس وآيسر جروب المراكز الرابع والخامس والسادس بحصص سوقية بلغت %6.9 و%6.3 و%6.2 على التوالى .



واستحوذت شحنات اكبر ثلاث شركات عالمية وهى اتش بى ولينوفو ديل على %56.9 من إجمالى شحنات أجهزة الحاسبات الشخصية عالميا مقابل %54.5 خلال الفترة ذاتها من 2017، وشهدت ديل أقوى معدل نمو بين أكبر ستة موردين وزادت شحناتها بنسبة %6.5.