السيارات الأكثر انتشارًا الأعلى ربحية لشبكة الموزعين

«نيسان ألتيما» السيارة الأكثر شعبية

المال ـ خاص:



أجمع عدد من موزعى السيارات على أن السيارات الأكثر انتشارًا فى السوق تعد الأعلى ربحية بالنسبة إليهم؛ رغم ضآلة هامش الربح الخاص بهذه السيارات مقارنة بطرازات أخرى قد لا تشهد طلبًا كبيرًا عليها فى السوق، لذا يفضل الموزعون ضخ رؤوس أموالهم فى السيارات التى يرتفع الطلب عليها؛ إذ يظهر العائد على استثماراتها فى النتائج المجمعة.



يقول رمضان أبوحتة، مدير عام قطاع الشركات بشركة أبو حتة للسيارات –موزع تويوتا وكيا وميتسوبيشى، إن سيارات تويوتا تعد الأعلى ربحية بالنسبة لهامش الربح على السيارة الواحدة؛ فيما يتعلق بمجموعة العلامات التجارية التى تتولى الشركة توزيعها ثم كيا وميتسوبيشى.



وأضاف أن الأمر يختلف إذا تمت المقارنة بين هذه العلامات على مستوى هامش الربح الإجمالى للمبيعات المجمعة خلال فترة زمنية معينة؛ إذ تأتى فى المقدمة كيا فى الوقت الراهن بسبب انتعاش مبيعاتها بشكل كبير ثم تويوتا وميتسوبيشى، مؤكدًا أن تذبذب مبيعات العلامات التجارية المختلفة تسبب فى تغير ترتيبها بقائمة السيارات الأكثر ربحية بالنظر للأرباح الإجمالية، وليس هامش ربح السيارة الواحدة؛ فقد كانت ميتسوبيشى العلامة التجارية الأكثر ربحية بين مجموعة السيارات التى تتولى الشركة توزيعها؛ ثم تويوتا ثم كيا؛ لكن ميتسوبيشى وكيا تبادلتا المواقع بسبب انكماش مبيعات الأول والنمو الكبير لمبيعات الأخيرة.



ولفت أبوحتة إلى أن الفرصة متاحة لتحقيق أرباح كبيرة من تويوتا لكن المشكلة تكمن فى محدودية مبيعاتها بسبب عدم توفر السيارة بشكل يكفى لتلبية طلبات الشراء، مشيرًا إلى أن العلامة اليابانية يمكنها تحقيق طفرة فى مبيعاتها إذا تم زيادة المعروض منها.



وبالنسبة للوضع العام بالسوق، قال أبو حتة إن سكودا تعتبر العلامة التجارية الأكثر ربحية للموزعين -على مستوى ربح السيارة الواحدة- بسبب ارتفاع هامش الأرباح الذى يتيحه الوكيل لشبكة الموزعين، لكن على مستوى الأرباح الإجمالية فإن الأمر مختلف بسبب محدودية مبيعات سكودا بشكل كبير بعد ارتفاع أسعارها وأزمة الوكالة التى نشبت بين الوكيل السابقة والشركة الأم، مشيرا إلى أن تويوتا يمكن أن تأتى فى المرتبة الثانية بالنسبة لهامش ربح السيارة الواحدة ثم BMW ومرسيدس وكيا.



ويقول شريف سعيد، مدير عام المصرية للسيارات، إن نيسان تعد حاليا العلامة التجارية الأكثر ربحية بالنسبة لشبكة الموزعين بالنظر إلى إجمالى هوامش الأرباح على الوحدات المباعة، نظرًا لارتفاع حجم مبيعاتها، فيما تأتى رينو فى المرتبة الثانية ثم شيفروليه وهيونداى، خاصة طرازات مثل توسان فرنا، وفيات، وسكودا وميتسوبيشى.



وأشار إلى أنه يمكن ترتيب السيارات على أساس هامش الربح على السيارة الواحدة بحيث تأتى سكودا فى المقدمة ثم سوبارو ورينو ونيسان وهيونداى.



ولفت سعيد إلى أن المبيعات تعتبر محدودة بالنسبة لطرازات عدد من العلامات التى تصنف على أنها الأعلى ربحية على مستوى هامش ربح السيارة الواحدة؛ ومن ثم فإن أرباحها الإجمالية منخفضة، خاصة أن الموزعين قد يلجأون للتنازل عن جزء كبير من هامش الربح رغبة منهم فى تحفيز البيع.



وأضاف أن الموزعين يفضلون الاستثمار فى السيارات التى تشهد رواجًا فى السوق من خلال توجيه رؤوس الأموال لشراء كميات كبيرة من هذه الطرازات وإعادة بيعها لشبكة العملاء؛ مضيفًا أن بعض السيارات التى تعد منخفضة الربحية على مستوى السيارة الواحدة تباع فى السوق بأعلى من أسعارها الرسمية؛ بسبب زيادة الطلب عليها بشكل يفوق المعروض.



ولفت إلى أن هذه السيارة تمكن الموزع من تدوير رأس المال بشكل أسرع، وتحقيق أرباح إجمالية أعلى مقارنة ببعض السيارات محدودة الحضور فى السوق.



ومن جانبه، قال محمد عبدالله، مدير المبيعات التجارية بشركة الطارق للتجارة، إن هوامش الأرباح تختلف من سيارة لأخرى ضمن منتجات نفس العلامة التجارية، كما أن بعض الطرازات قد تشهد تحقيق هوامش أرباح مرتفعة فيما قد تباع طرازات أخرى بأقل من سعر التكلفة؛ ومن ثم يعتمد الموزع فى النهاية على الطرازات التى تحقق مكاسب مرتفعة لتعويض خسائر الطرازات الأخرى داخل مجموعة منتجات كل علامة تجارية.



ولفت عبدالله إلى أن كل الوكلاء يحرصون على دعم شبكة موزعيهم من خلال ضمان تحقيقهم أرباحًا مناسبة بطرق مختلفة، يأتى ذلك ضمن إجراءات المنافسة مع الوكلاء الآخرين، إذ تعتمد تنافسية المنتج على قوة شبكة الموزعين أيضًا.



وأضاف أن هوامش الأرباح قد تأثرت خلال الفترة الماضية بسبب انكماش مبيعات السوق بشكل كبير، فى ظل ثبات التكاليف التى يتحملها الوكيل والموزع.