500 مليون جنيه دعما لمبادرة حوض النيل

البنك الزراعى المصرى

■ 69 مليارًا مساهمة الدولة فى صناديق المعاشات.. و500 مليون لفوائد القروض الميسرة



خصصت الحكومة للمرة الثانية منذ 4 سنوات، مبالغ لدعم مبادرة حوض النيل، تختص بمجالات التنمية فى دول الحوض، بقيمة تصل إلى 500 مليون جنيه فى موازنة العام المالى الجديد، بينما ثبتت الدعم المخصص للمزارعين، ولفت البيان المالى لمشروع الموازنة إلى تخصيص 1،065 مليار جنيه وهو نفس المبلغ المخصص للعام المالى الجارى، يتم توجيهه إلى دعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات، وتحمل جانب من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، والمساهمة فى خفض أسعار التقاوى، إلى جانب تقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، على أن تتحمل الخزانة العامة فروق فوائد تلك القروض.



وتوزع مخصص دعم المزارعين بين مليار جنيه لفروق أسعار فائدة قروض الإنتاج النباتى لصالح البنك الزراعى المصرى، و50 مليون مساهمة الدولة فى تكاليف مقاومة آفات القطن، ونحو 14،5 مليون دعما لصندوق الموازنة الزراعية، كما تم تثبيت مخصص دعم الأدوية وألبان الأطفال عند مليار جنيه، تمثل ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين والألبان وبيعها بأسعار تقل عن التكلفة، لصالح وزارة الصحة.



وأكد البيان المالى ما كشفت عنه «رويترز» قبل عدة أيام، عن تراجع بنسبة %19،1 فى الدعم الموجه للمواد البترولية إلى 89،075 مليار جنيه، عن العام المالى الجارى، وكذلك خفض بنسبة %46،7 فى دعم الكهرباء إلى 16 مليار جنيه.



وخصصت الحكومة دعما بنحو 1،85 مليار جنيه لصالح نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، فى العام المالى الجديد، بزيادة 89 مليون عن العام الحالى، بنسبة %5،1، ونحو 350 مليون لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الانفاق، ومليار جنيه لدعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية، بالمحافظات وهو ذات المبلغ المخصص للعام المالى الحالى.



وتوزع الدعم المخصص لصالح السلع التموينية ورغيف الخبز، البالغ 86،175 مليار جنيه، بواقع 42،255 مليار لرغيف الخبز، و2،44 مليار لدقيق المستودعات، و4،4 مليار فارق نقاط الخبز التى يصرفها مستفيدى الدعم نتيجة ترشيد استهلاكهم، وحوالى 37،08 مليار دعما لسلع البطاقات التموينية التى يستفيد منها حوالى 69 مليون مواطن.



وخصصت الموازنة الجديدة 69 مليار جنيه تمثل مساهمة الحكومة فى صناديق المعاشات، ضمن مشروع الموازنة، إرتفاعا من 62،5 مليار فى العام المالى الجارى، بخلاف تخصيص 5،137 مليارا نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة، ارتفاعا من 4،637 مليار العام المالى الجارى، كما تم تخصيص 7،767 مليار ضمن المنح والمساعدات الموجهة لتمويل الأغراض الإنسانية والاجتماعية، مقابل 7،138 مليار متوقعة بنهاية العام المالى الجارى.



كما ثبتت الحكومة الدعم الموجه لفوائد القروض الميسرة خلال العام المالى الجديد عند 500 مليون جنيه، تمثل فروق سعر الفائدة على قروض الإسكان الشعبى والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، كما أكد البيان ما تم تسريبه من أرقام فى وقت سابق بشان الدعم المخصص لتنشيط الصادرات، البالغ 4 مليارات جنيه للعام المالى الجديد، مقابل 2،6 مليار فى العام المالى الجارى.