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سيــارات
NEF تتوقع هبوط أسعار السيارات الكهربائية بحلول 2025
الثلاثاء 17 أبريل 2018 11:32 ص
السيارات الكهربائية
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السيارات الكهربائية
خالد بدر الدين:
توقعت وحدة تمويل الطاقة الجديدة NEF، بوكالة بلومبرج البحثية الإخبارية، هبوط أسعار السيارات الكهربائية بحلول 2025، مع تواصل هبوط تكاليف إنتاج البطاريات التى تعمل بأيونات الليثيوم.
وترى وحدة NEF، أن أسعار تلك البطاريات التى تحتاجها السيارات الكهربائية، ستهبط بحوالى %67 خلال العشر سنوات القادمة، بفضل التطورات المستمرة فى تكنولوجيا صناعتها، والسيارات الكهربائية، خاصة مع ارتفاع الطلب على الأخيرة، والتى لا تسبب أى تلوث للهواء، وتخلو من الانبعاثات الكربونية.
وتتوقع الوحدة ارتفاع معدل إنتاج معدن الليثيوم، خلال السنوات القادمة، ما سيساعد على تخفيض أسعار البطاريات إلى حوالى 70 دولارا للكيلووات ساعة، بحلول 2030 بالمقارنة مع 208 دولارات، العام الماضى، ما يعنى انخفاض إجمالى تكاليف السيارات الكهربائية بحوالى %40.
ويرى كولين ماكيراشير، محلل أسواق النقل بوحدة NEF، أن مبيعات السيارات الكهربائية ستواصل الارتفاع فى السنوات القادمة، لكن أسعار البطاريات الليثيوم تحتاج إلى الانخفاض أكثر وأكثر، لتقليص التكاليف، واجتذاب المستهلكين.
وذكرت وكالة بلومبرج، أن أسعار السيارات الكهربائية ستساوى أسعار السيارات التقليدية تقريبا بحلول 2024، ثم تقل عنها بعد ذلك بعام، مع استمرار هبوط أسعار المعادن اللازمة للسيارات والبطاريات الكهربائية، وتزايد المعروض من هذه المعادن، وتقدم تكنولوجيا استخداماتها.
وتتجه معظم الشركات العالمية، لإنتاج سيارات كهربائية لتحقيق الخطط الطموحة التى وضعتها اتفاقية باريس لتنقية الأجواء فى المدن المزدحمة، وتقليص الانبعاثات الكربونية من استخدام الوقود المتجدد والنظيف، مثل الكهرباء والهيدروجين، لدرجة أن بريطانيا مثلا حددت عام 2040، لوقف بيع السيارات التى تعمل بالبنزين، أو السولار.
وأعلن صندوق الحياة البرية العالمية، أن توقف إنتاج السيارات التقليدية التى تعمل بالبنزين والسولار، سيؤدى إلى توفير 14 ألف فرصة عمل فى صناعة السيارات البريطانية وحدها، كما طالبت هيئة التحالف الأخضر الحكومة البريطانية بالتعجيل بوقف بيع السيارات التقليدية، بحلول 2030.
وتسعى الصين التى تعانى مدنها الصناعية من الانبعاثات الكربونية، والأكثر تلوثا فى العالم إلى استخدام السيارات الكهربائية لتنقية أجوائها، لدرجة أن حكومة بكين تمنح حوافز ضخمة لشركاتها للتوقف عن إنتاج السيارات التقليدية، ما جعل شركة جيلى هولدينج تستثمر 9 مليارات دولار فى شركة مرسيدس الألمانية للسيارات الفاخرة، للاستفادة من تكنولوجيتها المتقدمة فى صناعة «الكهربائية».
وارتفع عدد السيارات الكهربائية فى الأسواق الصينية إلى حوالى مليون وحدة، بالمقارنة بحوالى 600 ألف العام الماضى، بينما يصل عددها فى السوق الأمريكية إلى أكثر من 750 ألف وحدة، وتتوقع شركات السيارات الكهربائية العالمية، ارتفاع إنتاجها إلى حوالى 25 مليون وحدة، بحلول 2025.
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