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سيــارات
يورو 5 باب المصنعين للتصدير للأسواق المجاورة
الثلاثاء 17 أبريل 2018 11:25 ص
سيارة للتصدير
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سيارة للتصدير
المال ـ خاص:
أكد خبراء سيارات، أن سعى وزارة التجارة والصناعة، لتطبيق معايير يورو 5، يسهم فى فتح المجال أمام المصنعيين لتصدير سيارات بالكامل للأسواق المجاورة، بالإضافة إلى تطوير صناعة المكونات والصناعات المغذية.
ورأى فريق أخر، أن تطبيق تلك المواصفات سيسهم فى زيادة أسعار السيارات، مما يزيد من حزمة التحديات التى تواجه سوق السيارات، خاصة مع استمرار تداعيات قرار تحرير أسعار الصرف، وتراجع الطلب على السيارات.
طالب الخبراء بضرورة التمهل قبل تطبيق تلك المعايير، لضمان استمرار سوق السيارات خاصة مع استمرار تدهور أداء بيع العلامات التجارية.
توقع شادى الصفتى، مدير الجودة بإحدى الشركات العالمية لصناعة السيارات، أن يسفر تطبيق اليورو 5 عن قفزة فى أسعار السيارات بنسبة قد تصل إلى 20% على أقل تقدير، الأمر الذى سيتسبب فى مزيد من التدهور لمبيعات للسوق.
حدد الصفتى مجموعة من المطالب لتطبيق تلك المعايير، التى من بينها منح الشركات المصرية مهلة زمنية تصل إلى عامين لتوفيق أوضاعها من مستوردين، ومصنعين، وصناعات مغذية.
تابع: أن آلية تطبيق تلك المعايير يجب أن تحافظ على الصناعة المحلية خاصة، وأنها ستؤدى إلى تخارج العديد من الطرازات التى تستحوذ على النسبة الأكبر من مبيعات السوق المحلية، مشدداً على ضرورة التمسك بمبدأ التعامل بالمثل للسيارات المستوردة، دون أن يكون ذلك مقصوراً على السيارات المحلية الصنع كما جريت العادة.
طالب الصفتى منح الصناعات المغذية مهلة لا تقل عن 18 شهراً لتوفيق أوضاعها، خاصة فى المكونات المتعلقة بالشكمان، والضفائر الكهربية، ووحدات قياس العادم، مشدداً على ضرورة تدشين معامل حكومية لاختبار تلك المواصفات للتأكد من التزام الشركات بها.
أكد على أن السيارات الأكثر مبيعاً فى السوق المحلية هى الأكثر تضرراً، خاصة وان مواصفاتها تخض لمعايير يورو 3 على أقصى تقدير.
وأضاف الصفتى أن تخارج تلك الطرازات، سيؤدى إلى اختفاء شريحة السيارات التى تتراوح أسعارها ما بين 200 ألفاً إلى 250 ألف جنيه، فى ظل سعى الصناعة والتجارة للحفاظ على البيئة، الأمر الذى سينعكس على قرارات ذوى الدخول المتوسطة الراغبين فى شراء سيارة جديدة.
قال اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات “اميك”، أن تطبيق معايير الانبعاثات الأوروبية “يورو 5” على السيارات المجمعة، سيسهم فى تسهيل عمليات تصديرها للأسواق المجاورة، خاصة مع مواكبتها للتطور الذى تشهده صناعة السيارات العالمية.
استبعد مسروجة، إمكانية أن يتسبب تطبيق تلك المواصفات فى زيادة أسعار السيارات، خاصة فى ظل تحول كافة مصنعى السيارات لتطبيق تلك المعايير، والالتزام بها.
فسر مسروجة ذلك قائلاً : “إن الشركات الأم تقوم بإنتاج محركات تخضع لمعايير يورو 5 بكميات كبيرة، وبالتالى مع زيادة الكميات المنتجة تقل التكلفة، فى حين يسعى المصنع أو الوكيل المحلى للحصول على مواصفات أقل فى المحرك وبالتالى فإن تكلفة إنتاج محركات بمعايير ولتكن يورو 3، أو 4 يورو تكون أعلى مع انخفاض الكميات المنتجة”.
أشار مسروجة إلى أن تحول الإنتاج المحلى لمواصفات يورو 5 يسهم فى تطوير صناعة الصناعات المغذية، بما يؤهلها لمزيد من التوسع فى الأنشطة التصديرية، مع ارتفاع جودتها.
أما فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع، أكد مسروجة أن كافة وكلاء السيارات باتت بحوزتها حالياً التطور التكنولوجى الذى يؤهلها للتعامل مع الأعطال التى قد تتعرض لها تلك الفئة من المحركات.
رفض الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات محاولة البعض تعطيل مساعى الوزارة، بمبرر عدم ملائمة الوقود، مؤكداً على قدرة وزارة البترول إجراء بعض التعديلات على درجة نفاء الوقود بما يتلاءم مع نوعية المحركات التى تستهدف التجارة والصناعة تقديمها للسوق المحلى.
قال حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، إن قرار تطبيق معايير يورو 5 على السيارات سواء المجمعة أو المستوردة سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بقيمة بين 3 إلى 5 آلاف دولار.
أشار إلى أن الزيادات تؤدى إلى المزيد من الركود فى سوق السيارات، خاصة وأن التداعيات السلبية على الطلب مازالت مستمرة إلى الآن، مطالباً التجارة والصناعة بضرورة التأنى فى اتخاذ تلك الخطوة لما لها من نتائج سلبية على المبيعات الإجمالية لسوق السيارات. وأضاف أن الزيادات فى الأسعار مع تراجع الطلب ستكبد الوكلاء والمصنعيين مزيدا من الخسائر، مؤكداً على أن تأجيل التطبيق سيسهم فى الحفاظ على استمرارية السوق.
قال جمال عسكر، خبير سوق السيارات، إن عدد من الدول العربية فى مقدمتها السعودية، والبحرين، والإمارات قد أولت اهتماماً بالغاً بالمحافظة على البيئة عبر تطبيق معايير اليورو 5، مؤكداً على أن اهتمام مصر خلال تلك المرحلة بتطبيق تلك المعايير جاء بعد تزايد معدلات التلوث الصادر عن السيارات.
أشار إلى أن تطبيق يورو 5 سيدفع مصنعى السيارات، والصناعات المغذية لتطوير عمليات الإنتاج، خاصة المتعلقة بمواصفات الشكمان وغيرها من المكونات المتعلقة بحرق الوقود داخل محرك السيارة لتقليل معدلات التلوث.
توقع أن يسفر تطبيق تلك المعايير إلى زيادة أسعار السيارات بنسبة تصل إلى 2.5%، مما يسهم فى زيادة التحديات التى يواجها السوق.
مراحل تطور معايير الانبعاثات الأوربية للسيارات
على مدار ربع قرن سعى الإتحاد الأوربى، لوضع العديد من اللوائح على صناعة السيارات بهدف الحد من معدلات تلوث البيئة. وظهرت تلك المعايير والمواصفات للمرة الأولى خلال عام 1992، التى عرفت باسم يورو1، والتى ألزمت مصنعى السيارات بإتباع أنظمة للوصول للحدود المقبولة لعوادم السيارات داخل الكتلة الأوربية الاقتصادية.
وفقاً للإتحاد الأوربى فإن الانبعاثات الملوثة للهواء الناجمة عن وسائل النقل تسهم بنسبة كبيرة فى تحديد الجودة العامة للهواء، وبالتالى بات من الضرورة وضع قواعد ملزمة لمصنعى السيارات للحد من الانبعاثات، سواء بنزين أو ديزيل. وتهدف معايير الإنبعاثات الأوربية إلى تقليل مستويات انبعاث العوادم الضرورة والممثلة فى أكاسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون، والهيدروكربونات، بالإضافة إلى الجسيمات.
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