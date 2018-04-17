دايموند موتورز تطرح ميتسوبيشي إكليبس كروس رسميا

شريف عيسى- أحمد عوض





أعلنت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي، طرح إكليبس كروس، بخمس فئات، بأسعار تبدأ من 425 ألف جنيه للفئة الأولى، وبمبلغ 455 ألفا للفئة الثانية، وبقيمة 475 ألفا للفئة الثالثة، فيما قدرت أسعار الفئة الرابعة بـ535 ألفا، وبقيمة 555 ألفا للفئة الأعلى.





قال عماد فرحان، العضو المنتدب لشركة دايموند موتورز، إن شركته تعتزم طرح طراز، نهاية العام المقبل، بالإضافة إلى العديد من الطرازات الجديدة خلال السنوات القليلة المقبلة.





وأكد سعى دايموند موتورز لزيادة مبيعاتها وحصتها خلال الفترة المقبلة، فى ظل رغبتها بتنويع الطرازات التى ستقدمها للسوق المحلية.





من جانبه أكد مصطفى حسين، رئيس مجلس إدارة شركة دايموند موتورز، أن شركته تمكنت من الاستحواذ على حصة سوقية 5.4% من مبيعات السوق، وبنسبة 10% حصة من سيارات الركوب فئة "سيدان" لتحصد ميتسوبيشي المرتبة الثانية بقائمة العلامات الأكثر مبيعًا بالسوق المحلية.





وأضاف أن شركته تستهدف زيادة حصتها السوقية عبر طرح الطرازات الجديدة من ميتسوبيشي اكلبس كروز، بالإضافة إلى أن الشركة تعتزم طرح منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة.





وقالت نعمة عبيد، مديرة التسويق بشركة دايموند موتورز، إن الشركة لها خطة طموح بطرح المزيد من الطرازات الفترة المقبلة.



