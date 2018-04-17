الصناعة تخاطب مصنعى ووكلاء السيارات لتطبيق المعايير الأوروبية

رابطة مصنعى السيارات

شريف عيسى:



يترقب سوق السيارات قرارات وزارة التجارة والصناعة بتطبيق معايير يورو 5 على السيارات المجمعة محلياً والمستوردة، مع مساعيها لتقليل معدلات انبعاث العوادم، واستهلاك الوقود.



وأعلن طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، عن تبنى الوزارة لإستراتيجية تستهدف تشجيع السيارات الكهربية، وزيادة نسب المكون المحلى لصناعة السيارات المحلية، مع إعادة النظر فى الموصفات المعتمدة للسيارات لتقليل معدلات انبعاث العوادم واستهلاك الوقود.



توقع خبراء أن تشهد السوق العديد من التحولات الجوهرية سواء فى مجالات الاستيراد، أو التصنيع للسيارات والمكونات، مطالبين بمنح عامين لتوفيق الأوضاع.



كشف مصدر مسئول بأحد مصانع تجميع السيارات، عن إرسال وزارة التجارة والصناعة، مذكرة لكافة مصانع السيارات فى مصر، لبحث سبل تحويل إنتاجها لتتطابق مع معاير الإنبعاثات الأوروبية «يورو 5».



أشار المصدر إلى تقديم شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية، بمقترح للوزارة بالسماح لكافة مصنعى السيارات بفترة سماح تمتد لعامين لتوفيق أوضاعهم، بالتحول لإنتاج سيارات تخضع لمواصفات «يورو 5».



أضاف أن الوزارة ترغب فى تطبيق خطتها فى تحويل كافة السيارات، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة عبر الوكلاء إلى يورو 5 بهدف تقليل معدلات استهلاك الوقود، وانبعاث العوادم.



وقال المصدر إن عدداً من مصنعى السيارات يدرسون حالياً وقف إنتاج عدد من الطرازات التى انتهى إنتاجها على الساحة العالمية، بهدف تطبيق خطط الوزارة، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لتحويل باقى الطرازات ليورو 5.



المعروف أن هناك مصنعين يعملون على إنتاج سيارات قد توقفت عالمياً منذ سنوات على أن تنتجها للسوق بأسماء غير موجودة على الساحة العالمية.



تابع : أن المحرك هو العامل الأساسى فى التحول، كما أن تغيره يتطلب تعديل عدد من المكونات والأجزاء المحلية بالسيارة التى من أبرزها مخارج العادم، وناقل الحركة، والضفائر الكهربية، كاشفاً أن التحول سيتسبب فى تراجع معدلات التجميع المحلى نظراً لتخارج ما لا يقل عن 5 طرازات عن الإنتاج، التى تعد الأكثر مبيعا فى السوق المحلى.



أشار إلى أن غالبية مصانع تجميع السيارات الملاكى تخضع لمواصفات تتراوح ما بين يورو 2، ويورو 3، باستثناء مصنعين يعملون لإنتاج سيارات فاخرة، تخضع محركاتها لمواصفات يورور 5 ويورو 6.



كشف أن تطبيق خطة الوزارة على السيارات المستوردة ستؤدى إلى طفرة فى أسعار السيارات، خاصة وان تلك المحركات تتسم بتكنولوجيا معقدة، وارتفاع تكاليف إنتاجها، مما يعمق الأزمات التى يعانيها سوق السيارات، التى يمر بمرحلة من الركود، بعد تراجع معدلات الإقبال على الشراء.



قال المصدر إن وزارة الصناعة والتجارة أبلغت مصنعى السيارات بإجرائها دراسات حالية بهدف تنقية الوقود، لاستقبال تلك السيارات، مؤكداً على أن الوزارة تسعى جاهدة إلى النهوض بسوق السيارات خلال الفترة المقبلة، ومواكبة ما يحدث على الساحة العالمية من تطور لتلك الصناعة.



قال اللواء حسن سليمان، رئيس رابطة مصنعى السيارات، ورئيس مجلس إدارة الأمل للسيارات، وكلاء سيارات لادا وبى واى دى، إن استهداف التجارة والصناعة لتقليل الانبعاثات عبر تطبيق يورو5 على السيارات المجمعة ستؤدى إلى تخارج العديد من الطراز التى تخضع لمواصفات يورو 2، ويورو 3.



أشار إلى أن غالبية وكلاء السيارات المعتمدين على الاستيراد تخضع طرازاتهم لمواصفات يورو3، ويورو4، باستثناء العلامات الفاخرة، مؤكداً على أن تطبيق مواصفات يورو 5 من قبل وزارة التجارة والصناعة سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السيارات الملاكى بنسبة تصل إلى %7.



وعن التغيرات التى ستشهدها الأمل للسيارات حال تطبيق مواصفات يورو5، قال سليمان إن لادا جرانتا تخضع لمعايير يورو 5، فى حين تخضع BYD لمعايير يورو 4، وبالتالى فعلى الوزارة منح المصنعين الفترة الزمنية الكافية لتوفيق أوضاعهم وفقاً للخطة التى تسعى لتطبيقها.



طالب بضرورة تطبيق معايير يورو 5 على كافة السيارات المتواجدة بالسوق المحلية، مع إعداد الحكومة خطة لإحلال وتجديد السيارات المتهالكة التى مر على إنتاجها ما يزيد عن 30 عاماً، التى تلتهم النسبة الأكبر من دعم الوقود.



قال أحد مصنعى الأتوبيسات والشاحنات، فضل عدم ذكر اسمه، إن قرار تطبيق معايير يورو 5، يتطلب تنقيه الوقود حتى لا تتعرض محركات تلك السيارات للأعطال، بما يهدد سمعة العديد من الوكلاء.



طالب بضرورة تعاون وزارة التجارة والصناعة، مع وزارة البترول بهدف تنقية البنزين، بما يمهد الطريق أمام المصنعيين المحليين، والوكلاء لطرح تلك الطرازات.

أبدى شريف محمود، مدير عام هوندا بشركة النيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات مجموعة الفطيم، استعداد الشركة لبحث تطبيق معايير يورو 5 على طرازاتها، تماشياً مع التوجه العام للدولة.



أشار إلى أن النيل للتجارة والهندسة تحتاج لفترة من الوقت لتوفيق أوضاعها، حتى تتمكن من مخاطبة مصانع هوندا العالمية فى كل من اليابان، وتركيا، وتايلاند، لبحث مدى توافر تلك المعايير بها تمهيداً لطرحها بالسوق المحلية.

