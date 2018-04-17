ماهندرا تستعد لطرح طرازاتها محليا

ماهندرا

علمت «المال» أن العلامة التجارية ماهندرا الهندية تجرى دراسة لسوق السيارات، تمهيداً لبدء عملياتها فى مصر بحلول الربع الأخير من العام الجارى.



وقال مصدر مسئول بسوق السيارات، إن الشركة تعتزم طرح العديد من الطرازات التى تخاطب الفئات والشرائح الاجتماعية، بهدف الاستحواذ على حصة سوقية مناسبة مقارنة بالمبيعات الإجمالية.



وأكد المصدر أن فلسفة ماهندرا العالمية فى السوق المحلية تتجه لطرح طرازات تنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات SUV، التى تواجه طلباً متزايداً من المستهلكين فى ظل تفضيل العديد لها، نظراً لملائمتها للطبيعة الطرق فى مصر.



أوضح المصدر أن ماهيندرا ستعتمد على الاستيراد فى توفير طرازاتها للسوق المحلية، وليس التجميع، لا سيما فى ظل عدم صدور مشروع قانون صناعة السيارات، الذى أعدته وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة المالية والعديد من الجهات المعنية بقطاع صناعة السيارات.



وكشف المصدر عن إجراء ماهندرا العالمية لمفاوضات جادة، مع مصنعين محليين، لتجميع أجزاء جديدة للسيارات، بهدف تعميق المكون المحلى، ونقل تكنولوجيا تصنيع مكونات أكثر تعقيدًا، من تلك التى تنتج حاليًا.



يشار إلى أن ماهندرا الهندية كانت تتبع المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء بى إم دابليو ومينى، منذ إعلان الاستحواذ عليها عام 2008، عندما طرحت البافارية ماهيندرا سكوربيو بمحركين «ديزل وبنزين».



ووفقًا للإحصاءات المعلنة بتقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك، تمكنت العلامة التجارية من بيع 80 سيارة خلال 2013، إلا أن مبيعاتها تراجعت خلال 2014، لتكتفى ببيع 33 سيارة، بهبوط بلغت نسبته %59.



وافتتحت ماهيندار نهاية العام الماضى، أول مكتب إقليمى لها فى شمال أفريقيا بهدف إدارة عملياتها محلياً فى مجالات السيارات، والمعدات الزراعية، ومولدات الطاقة، ومعدات البناء والأعمال الزراعية.