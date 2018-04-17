أموك تختار FLOUR الهولندية لإعداد دراسات جدوى تكرير المازوت

حوار عمرو مصطفى رئيس أموك مع المال



مصطفى طلعت



اختارت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» شركة «FLOUR» الهولندية، لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع تكرير المازوت، من بين 5 شركات عالمية كانت قد تقدمت بعروضها، بغرض تحويل المازوت الخام إلى منتج خفيف الاستهلاك عالى القيمة.



و”فلور” هى شركة عالمية تقدم خدمات الهندسة والتصنيع والإنشاء ودراسات الجدوى، وإدارة المشروعات لشركات البترول فى الشرق الأوسط وحول العالم، وتم تأسيسها منذ أكثر من 70 عاما.



يذكر أن «أموك» تسعى إلى إطلاق مشروع تكرير المازوت بغرض تطبيق إستراتيجية وزارة البترول، بأن تكون مصر خالية من المازوت بحلول 2021، عبر تحويله إلى منتجات عالية القيمة، مثل السولار والنافتا.



وكشف عمرو مصطفى، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لأموك - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أنه من المقرر أن تنتهى الشركة الهولندية من دراسة الجدوى فى غضون 10 أسابيع لتحديد التكلفة النهائية للمشروع، وسبل تدبير التمويلات.



وقال إنه من المقرر تولى بنكا «الأهلى»، و«مصر» تدبير التمويلات البنكية الخاصة بالمشروع، مشيرا إلى أن الشركة تلقت عروض أيضا من جانب عدة مؤسسات تمويل للمشروع من ضمنها بنك الاستثمار الأوروبى.



وأعلنت الشركة فى وقت سابق، أن التكلفة المبدئية للمشروع تصل إلى 500 مليون دولار.



وأكد «مصطفى» أن شركته تسعى إلى استخراج منتجات بترولية جديدة عبر تكرير المازوت، مشيرا إلى أنها تجرى تجارب لإنتاج الكيروسين، بمعدل ألفى طن شهريا على أن يتم زيادتها مستقبلا لتصل إلى 3 آلاف طن كحد أقصى.



وقال إن شركته تستورد بعض المنتجات التى يتم إضافتها على الخامات الثقيلة، ومنها الكيروسين الذى يستخدم بديلا عن السولاربغرض تقليل التكلفة.



فى سياق متصل، أوضح أن الشركة انتهت من قيد أسهمها ببورصة لندن، وفى انتظار تحديد شركة “الأهلى كابيتال” القابضة – المساهم الرئيسى- عدد الأسهم المراد تحويلها إلى شهادات إيداع دولية، والذى سيتم الإعلان عنها خلال أسابيع قليلة.



يذكر أن “أموك” تسير حاليا فى إجراءات إطلاق برنامج لشهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن، وحصلت فعليا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.



وحققت الشركة صافى ربح مجمع 745.48 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 545.76 مليون للفترة المماثلة من العام المالى السابق، وتنتج 6 منتجات رئيسية هى، المازوت، والسولار، والنافتا، والبوتاجاز، والزيت، والشموع.