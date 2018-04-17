EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
أبو السعد: مؤتمر المحللين الماليين منصة لجذب الاستثمار
الثلاثاء 17 أبريل 2018 10:49 ص
أحمد أبو السعد
أخر الأخبار
أحمد أبو السعد
مصطفى طلعت
أكد أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt ورئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية أن مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط الذي ينظمه معهد المحللين الماليين المعتمدين يعد أكبر مؤتمرات الاستثمار في المنطقة على مدار الخمس سنوات الماضية ويعد منصة لجذب الاستثمار إلى مصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط "Middle East Investment Conference- MEIC" الذي تنظمه الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدينCFA Institute .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا