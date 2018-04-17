أبو السعد: مؤتمر المحللين الماليين منصة لجذب الاستثمار

أحمد أبو السعد

مصطفى طلعت



أكد أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt ورئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية أن مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط الذي ينظمه معهد المحللين الماليين المعتمدين يعد أكبر مؤتمرات الاستثمار في المنطقة على مدار الخمس سنوات الماضية ويعد منصة لجذب الاستثمار إلى مصر.



جاء ذلك خلال مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط "Middle East Investment Conference- MEIC" الذي تنظمه الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدينCFA Institute .