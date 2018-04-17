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بورصة وشركات
رئيس البورصة: إجراءات الإصلاح الاقتصادي وضعت مصر على الطريق الصحيح
الثلاثاء 17 أبريل 2018 10:44 ص
محمد فريد 4
أخر الأخبار
محمد فريد 6
مصطفى طلعت
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، وضعت مصر على الطريق الصحيح إذ وفرت بيئة جاذبة للاستثمار.
وشدد فريد على ضرورة التوجه إلى التكنولوجيا الحديثة في مجال إدارة الأصول بالتزامن مع توجه مصر نحو التحول إلى نظام الشمول المالي.
جاء ذلك خلال مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط "Middle East InvestmentConference- MEIC" الذي تنظمه الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute .
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