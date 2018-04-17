3 أسباب وراء التراجع الكبير لأسعار الموز

الموز

الصاوى أحمد



شهدت أسعار الموز تراجعًا كبيرًا فى السوق خلال الموسم الحالى، تتراوح بين 50 و%60 من قيمته، مقارنة مع الموسم الماضى، رغم ارتفاع مدخلات الإنتاج، ويتراوح سعر الموز الآن من 4 إلى 6 جنيهات فقط بدلا من 15 جنيهًا قبل 3 أشهر، و12 جنيهًا متوسط سعر العام الماضى، إذ بدأت موجة الانخفاض فى شهر مارس حتى أبريل الحالى.



وأكد عدد من التجار والمزارعين أن هذه المستويات المنخفضة من الأسعار بمثابة «خراب بيوت»، وانهيار لزراعة الموز حاليًّا؛ لأن التجار قاموا بشراء المحصول قبل نضجه، وتتراوح الخسائر من آلاف الجنيهات إلى مليون جنيه للتاجر الواحد حسب حجم تجارته، بينما يتحمل المزارع للفدان تداعيات أخرى أقل وطأة؛ لأن الخسارة ستكون محدودة، وتصل من 30 إلى 40 ألف جنيه فى الصعيد، إلى 80 ألف جنيه فى الزراعات الحديثة التى تروى بالتنقيط كمتوسط.



ويبلغ سعر ثمار فدان الموز للفدان من 80 إلى 90 ألف جنيه فى الأراضى القديمة، و190 ألف جنيه فى الأراضى الجديدة، إذ يقوم التاجر بشراء المحصول من المزارع وتسويقه لحسابه الخاص، بينما يفضل المزارع بيع محصوله بنفسه.



وأكد أشرف أبو الحجاج، تاجر ومزارع موز من الأقصر، أن التاجر قام بدفع 80 ألف جنيه للمزارع صاحب الأرض مقابل شراء محصوله، وأن جملة ما تم بيعه منه لم يتجازو 50 إلى 60 ألف جنيه؛ لأن الانخفاض كان فى شهرى مارس وأبريل، ولو كانت قبل ذلك لكانت الخسائر أصبحت أكثر فداحة.



وأوضح أبو الحجاج أن خسارة التاجر فى الفدان الواحد تتراوح بين 40 و50 ألف جنيه ترتفع إلى مليون جنيه فى المساحات ذات الـ20 فدانًا، مشيرًا إلى أن سعر الموز تراجع بسبب زيادة مساحته، وزيادة المعروض منه، وزيادة إنتاج الفواكه الصيفية.



وأكد عبدالجواد عدلى، تاجر موز بسوق العبور، أن خسائر تجارة الموز حاليًّا «فادحة وغير متوقعة خراب بيوت» لأن التاجر يقوم بشراء المحصول بالسعر المرتفع -قبل النضج- وتصل سعر المزرعة ذات الـ5 أفدنة من 900 ألف إلى مليون جنيه فى المتوسط فى البحيرة خسائره فيها 200 إلى 250 ألف جنيه، والمزرعة ذات العشرين فدان خسائرها 2 مليون جنيه، وبدأ الموسم فى أكتوبر الماضى ويستمر حتى مايو.



وأوضح عدلى أن أهم أسباب تراجع أسعار الموز حاليًّا هى ارتفاع درجات الحرارة التى تؤدى لزيادة وسرعة النضج فى المزراع من جانب، وأيضًا فيما يتعلق بالثمار الجاهزة لدى تجار الجملة وأصحاب ثلاجات وعنابر الموز فى الأسواق، وهم يرغبون فى سرعة التخلص من البضاعة بالبيع.



ولفت إلى أن هناك من التجار والمزارعين من خسر ملايين الجنيهات، ووصف ما يحدث لمحصول الموز حاليًّا بـ»المذبحة» التى سيقوم على إثرها بإزالة أشجار الموز وزارعة منتجات أخرى، مشيرًا إلى أن هناك مساحات كبيرة تم زراعتها بالمحصول فى المناطق الجديدة، خصوصًا المتركز فيها مثل مركز بدر، ووادى النطرون، ومحافظة الإسماعيلية.



وأكد مصطفى صالح، تاجر بسوق العبور، أن أسباب تراجع أسعار الموز ارتفاع المساحات بشكل غير مسبوق؛ نتيجة وجود إقبال على زراعة المحصول لثبات سعره من سنوات، وكان يحقق دخلًا أكبر للمزارع والتاجر، وكذلك السبب الآخر هو طرح الفواكهة الصيفية حاليًّا التى تنافس الموز فى السوق مقابل وجود الموز والبرتقال فى الشتاء بكثرة، وتعتبر موسم البيع الأكبر لها.



ومن جانبه، أكد عادل الغندور، رئيس شركة «فنتك الزراعية»، أن سبب زيادة الخسائر فى زراعة الموز الموسم الحالى هو الإقبال العشوائى على زراعته، فضلًا عن صعوبة التصدير بسبب وجود الموز الأكوادورى الذى يغزو العالم كله بسعر منخفض، مؤكدًا أن انخفاض السعر نتيجة زيادة المعروض منه حاليًّا أكثر من الطلب.



وأوضح «الغندور» أن زيادة المعروض من الفواكه الصيفية مثل البطيخ والكانتالوب، وارتفاع درجات الحرارة، وتعرض البلاد لموجة خماسينية قبل فترة، أدت لسرعة نضج مزارع الموز فى وقت واحد، والموز من المحاصيل سريعة التلف، إذ يسعى المزارع لسرعة بيعها قبل أن تفسد.



وأشار محمود أبو زيد، صاحب مزرعة فى مركز بدر بالبحيرة، أن خسارة الفدان تتراوح بين 80 و90 ألف جنيه، مقارنة مع العام الماضى، وهذه الخسارة يتوزع تحملها بين التاجر -فى حال شرائه لثمار المزرعة كاملة– أو على صاحب المزرعة نفسه فى حال البيع الحر للمحصول.



وكان لثبات سعر الموز حافز إضافى لصالح الزراعة خلال الفترة الماضية، وبالتالى اتساع المساحات فى الأراضى الجديدة طمعًا فى الوصول لمكسب مضمون، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فقط تهاوت الأسعار وتحولت آمال وطموحات المزارعين لسراب استفاق على إثره المزارعون على كارثة وصلت فى بعض التوصيفات «مذبحة زراعة الموز فى مصر» تتم حاليًّا.



وتطبيقًا للمثل السائد «مصائب قوم عن قوم فوائد» فقد انتشر بائعو الموز فى الكثير من المناطق، خاصة بائعو التروسيكلات، ويضعون سعره بين 4 و5 جنيهات للكيلو، فى الوقت الذى توجد فيه أزمة كبيرة تلاحق المزارعين سواء فى الصعيد أو فى المناطق الصحراوية الجديدة بالبحيرة والإسماعيلية ووادى النطرون.



وأشار أحمد على، تاجر موز فى سوق بولاق الدكرور، أن سبب تراجع سعر الموز ارتفاع مساحات الموز التى انتشرت بشكل غير مسبوق خلال الآونة الحالية والماضية؛ بسبب سعره الجيد فى السابق، وبالتالى توجد وفرة وجودة فى الإنتاج؛ ما أدى لوجود طفرة فى مبيعات الموز حاليًّا، وأصبح متاحًا للجميع بدلا من ارتفاع سعره خلال الموسم الماضى، والتى لا تقل عن 8.5 جنيه.



ويعتبر الموز من المحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه بالأراضى القديمة، إذ يحتاج الفدان الواحد إلى 12 ألف متر مكعب، وهى كافية لزراعة 3 أفدنة من القمح، فى مقابل احتياج أقل من المياه الجوفية فى الأراضى الزراعية الجديدة التى تعمل وفقًا الأساليب المتطورة فى الرى بالتنقيط، وتتراوح إنتاجية الفدان بين 20 و40 طنًّا سنويًّا.