العقارى يقلص الديون المتعثرة 3 مليارات جنيه

التمويل العقارى

■ البنك يضخ 2 مليار قروض جديدة ويرفع إجمالى المحفظة إلى 9 مليارات



سهير محمد



كشف عمرو كمال، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، عن تراجع حجم الديون المتعثرة لدى مصرفه بنسبة %50 خلال آخر 6 أشهر، كنتيجة للجهود التى بذلها مجلس الإدارة الجديد للبنك الذى تولى المسئولة فى سبتمبر الماضى، ضمن تغييرات مجالس البنوك العامة.



وقال - فى تصريح لـ «المال» - إن البنك أجرى تسويات مع عدد كبير من العملاء المتعثرين فى الشهور الماضية، مما أدى إلى تراجع حجم محفظة الديون الرديئة لتصل إلى 3 مليارات جنيه، فى الوقت الحالى مقابل 6 مليارات فى أكتوبر الماضى.



وأشار إلى اتباع سياسة المفاوضات المباشرة مع العملاء، وتم التوصل إلى تسويات مع عدد منهم، وتم الاتفاق على الجدولة فى السداد، مؤكدا استمرار المفاوضات مع بقية العملاء، لإنهاء هذا الملف خلال فترة قريبة، وتحسين العائد على محفظة التسليف بالبنك.



على جانب آخر، قال «كمال» إن مصرفه نجح فى ضخ تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه لعملاء جدد منذ أكتوبر الماضى، فى قطاعات مختلفة مثل الحديد والتسليح والمولات التجارية والأدوية والمواد الغذائية والأسمدة ، ساهم ذلك فى ارتفاع إجمالى محفظة الائتمان بالبنك لتصل إلى 9 مليارات جنيه حاليا، ويسعى البنك إلى مضاعفة قيمتها للوصول بها إلى نحو 20 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.



وأوضح أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلت 500 مليون جنيه، ونستهدف إلى أن تصل إلى 4 مليارات جنيه، بنهاية العام بما يمثل %20 من إجمالى محفظة الائتمان.



وأضاف أن إجمالى الودائع بالبنك ارتفع بقيمة 6 مليارات جنيه، خلال 6 أشهر منذ أكتوبر الماضى من 24 مليار جنيه إلى 30 مليارا، موضحا أن المستهدف أن تصل إلى مابين 40 إلى 45 مليارا بنهاية العام الجارى.



كان «العقارى» قد قام مؤخرا ببيع قرية «لونج بيتش» بالعين السخنة بقيمة. 1.278 مليار جنيه، ضمن سعيه إلى التخلص من الأصول التى آلت إليه من تسويات المتعثرين.



تضم القرية وحدات سكنية عبارة عن حوالى 140فيلا، و500 شاليه، و270 غرفة فندقية، ملحق بها مبنى لخدمة الغرف الفندقية، و8 حمامات سباحة ومول تجارى، كما تضم القرية 46 محلا بالسور الخارجي، ومنطقة مطاعم وكافتيريات وانتظار سيارات خاص بالقرية.