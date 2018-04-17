وزيرة التخطيط: الجهود الاقتصادية طموحة ولكنها دون تطلعات المصريين

هالة السعيد 2

المال ـ خاص



أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الجهود الاقتصادية التى تتم طموحة جدا ولكنها لاتزال دون تطلعات المصريين، خاصة أن معدلات النمو السكانى تصل إلى %2 سنويا.



وقالت - خلال مشاركتها أمس، فى فعاليات المؤتمر السنوى الرابع للمسئولية للشركات - إن مصر حققت قفزات فى معدلات النمو الاقتصادى بلغت %5.3 ومن المستهدف أن تصل إلى %5.8 ترتفع إلى %8 بحلول عام 2021/2022 .



وأشارت إلى أنه لأول مرة لم تتخذ الحكومة سياسة المسكنات بل نفذت حلولا جذرية حقيقية صاحبها وضع حزمة حماية اجتماعية ولكن الحماية الاجتماعية الحقيقية، تتمثل فى توفير فرص عمل لائقة .



وأكدت أن «التخطيط» تشجع دومًا فكرة المسئولية الاجتماعية، مشيرة إلى أنها اجتمعت مطلع الشهر، مع عدد من رجال الأعمال وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى لمناقشة المؤسسية فى المسئولية المجتمعية.



وقالت إن الهدف الأساسى هو إحداث تكامل بين خطط الحكومة للتنمية، ودور كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى، موضحة أنه تم الاتفاق على اختيار إقليم الصعيد، كمستهدف للبدء فى عمليات دعم البنية الأساسية فى مجالات مياه الشرب، والصرف الصحى، وتمهيد الطرق، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من الخدمات، فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية إقليم الصعيد.



وأشارت إلى أنه تم اختيار محافظات أسيوط، قنا، سوهاج فى إقليم الصعيد، لبدء عمليات التنمية باعتبارها المحافظات الأكبر من جهة حجم السكان، ومعدلات الفقر والقدرات الاقتصادية.



وذكرت أن العائد على الشركات من المسئولية الاجتماعية، والذى يتمثل فى تحسين سمعة الشركات، بما يتيح لها تسهيل الحصول على الائتمان المصرفى، واستقطاب أكفأ العناصر البشرية، وبناء علاقات قوية مع الحكومات، وحُسن إدارة المخاطر الاجتماعية التى تترتب على قيام الشركات بنشاطها الاقتصادى.



وعلى مستوى المبادرات قالت، إن الوزارة قامت بمبادرة لدمج مفهوم المسئولية المجتمعية، ومشاركة القطاع الخاص فى إستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، كما تم دمج إستراتيجية المرأة فى إستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وجار الآن دمج إستراتيجية ذوى الإعاقة.



وأشارت إلى أن وزارة التخطيط، سعت لإعداد منظومة جديدة للتخطيط المحلى تساعد على سد الفجوات التنموية بين المحافظات، وتفتح المجال للمحافظين، للتعاون بشكل أكبر مع مبادرات القطاع الخاص والجتمع المدنى.



وأضافت أنه تشجيعًا لدور ريادة الأعمال فى تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل؛ تم إطلاق «مشروع رواد 2030 » تحت مظلة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بقرار وزارى لعام 2017 بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال، وهو مشروع يساعد فى توفير مجموعة من الخدمات، مثل المنح التعليمية والماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق، مثل منحة ماجستير ريادة الأعمال فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وبالتعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية.



وتابعت أن وزارة التخطيط وضعت مكون المسئولية الاجتماعية فى اعتبارها، خاصة فى «خطة الإصلاح الإدارى» بمحاورها الستة والتى يصب كل منهم بشكل أو بآخر فى تدعيم المسئولية المجتمعية لرأس المال.



يُذكر أن المؤتمر السنوى الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات، يؤكد هذا العام على أهمية وجود شركات رابحة ومنتجة تعمل فى ظل مناخ اقتصادى واجتماعى قوى مع قطاع عام ومنظمات مجتمع مدنى فاعلة وحيوية، وهو الأمر الذى لا غنى عنه لتحقيق تقدم اقتصادى ورفاهية اجتماعية يتسمان بالعدالة والتوازن والاستدامة، كما يتيح المؤتمر فرصة تبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة للشركات وتحسين الفهم المتبادل بين الحكومة، ومؤسسات الأعمال وباقى الأطراف المعنية بطرق الترويج للعمل المسئول.