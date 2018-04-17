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اقتصاد وأسواق
الجكومة: إعادة توجيه عوائد الإصلاح لتحسين الخدمات العامة
الثلاثاء 17 أبريل 2018 01:55 ص
الحكومة تستعرض مقترحات إنشاء منظومة التأشيرة الإلكترونية
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الحكومة تستعرض مقترحات إنشاء منظومة التأشيرة الإلكترونية
أحمد اللاهونى:
تعتزم الحكومة استغلال ما يتم توفيره من الإجراءات الإصلاحية لزيادة مخصصات الاستثمار الممولة من قبل الخزانة، متوقعة أن ترتفع جملة الاستثمارات المدرجة بالموازنة الجديدة 2018/2019 بنحو 43% لتصل إلى 100 مليار جنيه، وتعتبر أعلى زيادة شهدتها الاستثمارات الممولة ذاتيا خلال العشر سنوات الماضية.
وأشار البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة، إلى أنه سيتم توجيه تلك المخصصات لتحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية كالطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى بهدف رفع مستوى الخدمات الحكومية.
وأوضح البيان أنه سيتم زيادة مخصصات الاستثمارات الموجهة لقطاع الخدمات العامة بنحو 36.5%، كما سترتفع المخصصات الاستثمارية لكل من قطاع التعليم والصحة بنحو 8% و12.5% على التوالى.
حوار مع الحكومة
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