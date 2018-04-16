شوقي: استراتيجية التعليم الجديدة تقضي على الدروس الخصوصية

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أحمد صبرى



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن استراتيجية التعليم الجديدة التى سيتم تطبيقها بدءا من العام المقبل ستقضي على الدروس الخصوصية، وذلك لأن المناهج الجديدة قائمة على الفهم وليس حفظ المحتوى كما تفعل تلك الدروس.



وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة cbc، أن نظام الامتحانات الجديد سيختلف فى طريقة التقييم، إضافة إلى أن كل مدرسة ستحدد جدول امتحاناتها بشكل مختلف عن بقية المدارس.