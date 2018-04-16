EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
شوقي: استراتيجية التعليم الجديدة تقضي على الدروس الخصوصية
الإثنين 16 أبريل 2018 10:21 م
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أخر الأخبار
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أحمد صبرى
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن استراتيجية التعليم الجديدة التى سيتم تطبيقها بدءا من العام المقبل ستقضي على الدروس الخصوصية، وذلك لأن المناهج الجديدة قائمة على الفهم وليس حفظ المحتوى كما تفعل تلك الدروس.
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة cbc، أن نظام الامتحانات الجديد سيختلف فى طريقة التقييم، إضافة إلى أن كل مدرسة ستحدد جدول امتحاناتها بشكل مختلف عن بقية المدارس.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا