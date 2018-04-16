مكاسب 5 بورصات عربية بقيادة السعودية وهبوط الإمارات

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرت 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة السعودية مع توقع بتدفق استثمارات أجنبية عليها وهبطت مؤشرات 3 بورصات أخرى منها بورصتى الإمارات: دبى وأبوظبى.



وقفز مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 1 % ليصل إلى 8050 نقطة بفضل مكاسب أسهم القطاع المالي مع صعود سعر سهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 5.5 % وسعر سهم مصرف الراجحي 2.7 % .



وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر بورصة الدوحة كسب حوالى 0.7 % ليسجل 8956 نقطة مع ارتفاع سعر سهم مصرف قطر الإسلامي 1.6 % وسعر سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.4 % .



وارتفع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.3 % ليصل إلى حوالى 4780 نقطة و مؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت 0.5 % ليرتفع إلى 1299 نقطة بينما كسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.2 % ليستقر عند 17620 نقطة .



وهبط مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.4 % ليصل إلى 4682 نقطة ومؤشر شقيقته سوق مال دبى العام بحوالى 0.3 % لينزل إلى حوالى 3141 نقطة مع انخفاض سعر سهم شركة إعمار العقارية 1.7 % وشكل هذا السهم الذي خسر 10 % منذ بداية العام بسبب ضعف سوق العقارات في الإمارة أكبر ضغط على مؤشر البورصة.



بينما خسر مؤشر بورصة مسقط نسبة أقل بلغت 0.2 % ليستقر عند 4767 نقطة مع تراجع سعر سهم البنك الوطني العماني 1.6 % بعد أن سجل البنك انخفاضا بلغ حوالى 9 % في صافي الربح الفصلي .

