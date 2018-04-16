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ثقافة وفنون
مهرجان الإسماعيلية يكرم مخرجا سويسريا
الإثنين 16 أبريل 2018 07:27 م
مهرجان الإسماعيلية
أخر الأخبار
مهرجان الإسماعيلية
رحاب صبحى
يكرم مهرجان الإسماعيلية فى دورته العشرين، المخرج السويسري من أصل عراقي سمير جمال الدين، الشهير باسم سمير.
وسوف تُعقد ندوة التكريم في الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء بقصر الثقافة، على أن يتلقى سمير درع التكريم مساء الغد خلال حفل الختام بالقاعة الكبرى لقصر الثقافة بالإسماعيلية.
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