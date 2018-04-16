مهرجان الإسماعيلية يكرم مخرجا سويسريا

مهرجان الإسماعيلية

رحاب صبحى



يكرم مهرجان الإسماعيلية فى دورته العشرين، المخرج السويسري من أصل عراقي سمير جمال الدين، الشهير باسم سمير.



وسوف تُعقد ندوة التكريم في الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء بقصر الثقافة، على أن يتلقى سمير درع التكريم مساء الغد خلال حفل الختام بالقاعة الكبرى لقصر الثقافة بالإسماعيلية.