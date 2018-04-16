إحباط تهريب موبايلات بمطار القاهرة

مطارات القاهرة

مها أبو ودن





تمكنت جمارك مطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون.



وتم ضبط الموبايلات أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 967 القادمة من الشارقة، عندما اشتبه ياسر إبراهيم، رئيس قسم تفتيش الركاب، في الراكب المصرى "م. ع" قادمًا من الشارقة بسبب قصر مدة السفر وارتباكه.



وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X -RAY فتأكد وجود مجموعة من الهواتف المحمولة.



وبتفتيش حقائب الراكب تبيّن وجود بعض الهواتف المحمولة (آيفون) ملفوفة بالملابس الدخلية وداخل جيوب الملابس التى بداخل الحقائب، وبتفتش الراكب ذاتيًّا تبيّن وجود عدة هواتف أخرى داخل جيوبه بعدد إجمالى 30 هاتفا محمولا (آيفون)



تقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 300 ألف جنيه.