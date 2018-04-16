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بنـــوك
566.4 مليون جنيه تبرعات بنك مصر خلال العام المالى
الإثنين 16 أبريل 2018 06:32 م
بنك مصر
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بنك مصر
سهير محمد
قام محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر في احتفالية كبيرة بجامعة عين شمس بتكريم طلاب الجامعات ممن قاموا بمحو أمية عدد كبير من الأفراد، وكذلك المشرفين القائمين على المشروع وتم منحهم جوائز رمزية تقديرا من بنك مصر على مجهوداتهم المبذولة في هذا الشأن
ووفق بيان للبنك، وصل ما تم انفاقه في هذا الصدد خلال العام المالي 2016/2017 نحو 351.4 مليون جنيه، كما وصلت التبرعات التي تم اعتمادها من مجلس إدارة البنك عن العام المالي الحالي 2017/2018 وحتى تاريخه إلى أكثر من 566.4 مليون جنيه
وقد جاءت مشاركة بنك مصر في المشروع القومي لمكافحة الأمية على مدار الثلاثة أعوام السابقة؛ والذى حقق نتائج أسفرت عن محو أمية نحو خمسمائة ألف مواطن،
وينفذ المشروع بالشراكة بين كل من جامعة عين شمس والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وأسقفية الخدمات بالكنيسة الأرثوذكسية.
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