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اقتصاد وأسواق
الصحة : 300 مليون جنيه مخزونا استراتيجيا لدعم نواقص الدواء
الإثنين 16 أبريل 2018 05:59 م
وزارة الصحة
أخر الأخبار
وزارة الصحة
أحمد صبرى
أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، دعم شركة "أكديما" بمبلغ 140 مليون جنيه لدعم نواقص الدواء بمصر، ليصبح إجمالي المخزون المالي الاستراتيجي 300 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الثالثة لشركة أكديما، ظهر اليوم، عن عام 2017- 2018، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشار وزير المالية للإيرادات غير الضريبية، والدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، وأعضاء مجلس الإدارة.
وأوضح وزير الصحة والسكان أنه تم اعتماد عدة قرارات مهمة في هذه الجمعية، من بينها تغير مسمى مصنع T3A الجديد، والذي تم شراؤه من قِبل شركة أكديما في صعيد مصر إلى "مصر العليا"، لافتًا إلى أن هذا المصنع ينتج المضادات الحيوية وأدوية أخرى، كما تم زيادة حصة شركة "أكديما" إلى 227 مليون جنيه في مجموعات شركات أكديما التابعة لها.
وزارة الصحة
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