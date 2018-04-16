التنمية الصناعية: القطاع الخاص له دور يتعاظم اقتصاديا

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

أحمد اللاهونى



أكد المهندس، أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الدور المتعاظم لشركات القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية



جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الاثنين أمام المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات



وشارك رئيس الهيئة في فعاليات جلسة المشروعات المستدامة والأثر المضاعف لممارسات العمل المسؤول، بحضور المهندس، طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات ورئيس الغرفة الامريكية بالقاهرة وبيتر فان غوي مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال افريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وايمانويل جوليان نائب مدير ادارة تنمية المؤسسات بمنظمة العمل الدولية والاستاذ عصام التهامي مدير الادارة العامة للاصلاح المصرفي بالبنك المركزي وحنان نايل امين المدير العام لدانون مصر



وأوضح عبد الرازق، أنه هذا الدور يستتبعه تحمل المسؤولية تجاه المجتمع ورغبتها فى مساعدة الدولة وتقديم كافة أشكال الدعم من تدريب فنى، ورعاية صحية، والاسهام فى توفير المسكن الملائم، وتوفير الدعم فى العملية التعليمية لأبناء الاسر الاكثر احتياجاً ، والقضاء على الفقر وتوفير فرص العمل اللائقة.



وأشار إلى أن كافة المشروعات الاستراتيجية التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لخدمة المجتمع الصناعي تتم بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي في التنمية الصناعية، وخاصة أنه وفقاً لآخر التقديرات تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص المصرى إلى أكثر من 70 % من الناتج المحلى الإجمالي.



** تشجيع للمبادرات



وقال عبد الرازق، إن مصر كانت من أبرز الدول التى اهتمت بتشجيع مبادرات الشركات الأجنبية والمحلية وذلك من خلال النص فى قوانينها على منح الشركات ورجال الأعمال إعفاء 10% من الضرائب على الأرباح، إذا قامت بالتبرع للأنشطة التى تندرج تحت المسؤلية الاجتماعية.



ولفت إلى أن الحكومة المصرية اهتمت خلال إعداد "رؤية مصر 2030" على دمج "التنمية الشاملة" بأبعادها فى كافة محاور الاستراتيجية، ايماناً بأهمية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



** طموحات



وقال رئيس الهيئة إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في هذه المرحلة من العام الحالي؛ الذي يتم فيها إعداد خطة الدولة الاستثمارية لعام ٢٠١٨/٢٠١٩، والتي تشمل العديد من الطموحات والمستهدفات التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال شراكات حقيقية وتكاملية مابين كافة طوائف مجتمع الأعمال من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني وشركاء التنمية.



ولفت إلى أن خطة الدولة بمطلقها، وخطة وزارة التجارة والصناعة على الأخص شملت العديد من الأنشطة التي يجب تنفيذها بالسرعة وبالجودة المطلوبة للحاق بركب التنمية المستدامة المنشودة والتي تشمل على الأخص، إعادة تأهيل المناطق الصناعية -والتي تعتبر من المهام الرئيسية التي تعمل الدولة على تطويرها لتيسير بيئة الأعمال للمستثمرين للعمل في بيئة ملائمة تزيد من تنافسيتهم وتحقق التنمية المنشودة للمناطق الصناعية والبيئة المجتمعية المحيطة بها.



واوضح عبد الرازق أنه تم تكليف هيئة التنمية الصناعية بقيادة تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالبرنامج الرئيسي من برامج وزارة التجارة والصناعة في خطتها الخمسية (2020-2016) والذي شمل العديد من المشروعات، المتمثلة في مشروع الاصلاح التشريعى والاجرائى ،مشروع توفير الاراضى الصناعية



وكذلك مشروع توفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة والهادفة لتعميق الصناعة، وخريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات، وإقالة المشروعات المتعثرة من عثراتها ، مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الاخضر ، مشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمى ، مشروع تحسين تنافسية الصناعة، وفق عبد الرازق.



وأوضح أنه تم العمل على تسهيل مناخ الاستثمار الصناعى فى مصر ووضع السياسات والخطط اللازمة لترفيق الأراضى الصناعية، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية الحالية لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية



ولفت إلى أنه تم اصدار قانون تبسيط اجراءات منح التراخيص الصناعية بغرض تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلى 7 أيام للصناعات القليلة المخاطر والتي تتمثل ما يقرب من 80% من الصناعات و 30 يوم للصناعات عالية المخاطر وتقليل الجهات التى يتعامل معها المستثمرين من 19 جهة لتكون جهة واحدة فقط هى هيئة التنمية الصناعية.



ووفق رئيس الهيئة، تم إصدار أول خريطة للإستثمار الصناعي بمصر والتي تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى فى مصر.



وأوضح أنه هناك مشروعا آخرا تم العمل عليه وهو انشاء شركة التنمية الصناعية" المسئولة عن إدارة 136 منطقة صناعية وما يستجد من مناطق أخرى بكافة المحافظات وذلك وفقاً لاحدث معايير الادارة العالمية



كما أوضح عبد الرازق ان التوسع فى مشروع " مصنعك جاهز بالتراخيص " حيث تطرح الهيئة مصانع جاهزة ومرخصة وتقوم البنوك بتقديم تمويل منخض الفائدة وتم تنفيذ المرحلة الاولى في أربعة مناطق ( السادات– بور سعيد– بدر - مرغم بالاسكندرية) المرحلة الثانية تضم 8 مجمعات صناعية جاهزة بمحافظات الصعيد في مختلف الأنشطة الصناعية.



وأشار إلى أنه تم العمل على ميكنة الخدمات التى تقدمها الهيئة (تراخيص الاراضى – رخص البناء – رخص التشغيل والسجل الصناعى) حيث سيتضمن نظام الميكنه عمليات الدفع والتوقيع الالكترونى وسيتم توفيرها فى جميع فروع الهيئة مما يحقق الشفافيه واللامركزيه فى التطبيق







