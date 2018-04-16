شروط ومواعيد المنح المجرية لأبحاث ما بعد الدكتوراه

المال- خاص









تلقّى د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا حول المِنح المقدَّمة من المجر لأبحاث ما بعد الدكتوراه لعام 2019، فى المجالات التى توفرها إحدى مؤسسات التعليم العالى المجرية المعتمدة، سواء فى الفنون أو العلوم، وغيرها.





وأشار التقرير إلى أن آخِر موعد للتقدم هو 30 أبريل الى، ويتم التقديم عبر التسجيل على الموقع الإلكترونى www.scholarship.hu، ولمزيد من التفاصيل يمكن الدخول على الروابط الإلكترونية الآتية:





http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-%20applicants





http://tka.hu/international-programmes/4133/information-forapplications



