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ثقافة وفنون
شروط ومواعيد المنح المجرية لأبحاث ما بعد الدكتوراه
الإثنين 16 أبريل 2018 05:50 م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66
أخر الأخبار
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66
المال- خاص
تلقّى د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا حول المِنح المقدَّمة من المجر لأبحاث ما بعد الدكتوراه لعام 2019، فى المجالات التى توفرها إحدى مؤسسات التعليم العالى المجرية المعتمدة، سواء فى الفنون أو العلوم، وغيرها.
وأشار التقرير إلى أن آخِر موعد للتقدم هو 30 أبريل الى، ويتم التقديم عبر التسجيل على الموقع الإلكترونى www.scholarship.hu، ولمزيد من التفاصيل يمكن الدخول على الروابط الإلكترونية الآتية:
http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-%20applicants
http://tka.hu/international-programmes/4133/information-forapplications
علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنحة.
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