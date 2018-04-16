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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
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60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

ثقافة وفنون

شروط ومواعيد المنح المجرية لأبحاث ما بعد الدكتوراه

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66

المال- خاص


تلقّى د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا حول المِنح المقدَّمة من المجر لأبحاث ما بعد الدكتوراه لعام 2019، فى المجالات التى توفرها إحدى مؤسسات التعليم العالى المجرية المعتمدة، سواء فى الفنون أو العلوم، وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن آخِر موعد للتقدم هو 30 أبريل الى، ويتم التقديم عبر التسجيل على الموقع الإلكترونى www.scholarship.hu، ولمزيد من التفاصيل يمكن الدخول على الروابط الإلكترونية الآتية:

http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-%20applicants

 http://tka.hu/international-programmes/4133/information-forapplications

علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنحة.
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