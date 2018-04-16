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اتصالات وتكنولوجيا
واشنطن تحظر على شركاتها بيع معدات اتصالات إلى زد.تي.إي الصينية
الإثنين 16 أبريل 2018 05:40 م
شركة زد.تي.إي كورب الصينية
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شركة زد.تي.إي كورب الصينية
متابعات
قالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة حظرت على الشركات الأمريكية بيع معدات اتصالات إلى زد.تي.إي كورب الصينية، بعدما قامت الشركة الصينية بشحن معدات اتصالات بشكل غير مشروع إلى إيران وكوريا الشمالية.
وكان مسؤولون أمريكيون أبلغوا رويترز أن وزارة التجارة حظرت على الشركات الأمريكية بيع المكونات إلى زد.تي.إي كورب لصناعة معدات الاتصالات لمدة سبع سنوات لانتهاكها البنود في قضية انتهاك عقوبات.
وفي العام الماضي، أقرت الشركة الصينية أمام محكمة اتحادية في تكساس بالتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية عن طريق الشحن غير المشروع لبضائع وتكنولوجيا أمريكية إلى إيران. ودفعت الشركة غرامات قدرها 890 مليون دولار إضافة إلى 300 مليون دولار أخرى قد يتقرر فرضها.
وفي إطار الاتفاق تعهدت زد.تي.إي التي مقرها شنتشن بتسريح أربعة موظفين كبار ومعاقبة 35 آخرين عن طريق خفض مكافآتهم أو توجيه لفت نظر حسبما أبلغ مسؤولون كبار بوزارة التجارة رويترز. لكن الشركة الصينية أقرت في مارس آذار بأنها اكتفت بفصل الموظفين الأربعة الكبار دون معاقبة الخمسة والثلاثين الآخرين.
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