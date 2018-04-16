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ثقافة وفنون
الإصلاح الاقتصادى بمصر أهم موضوعات التوك شو الليلة
الإثنين 16 أبريل 2018 05:18 م
المصريون والاقتصاد
أخر الأخبار
المصريون والاقتصاد
رحاب صبحى
تتناول برامج التوك شو الليلة، عدة قضايا أبرزها، الإصلاح الاقتصادي.
ومن أبرز القضايا التي تتناولها البرامج كالتالي:
الصعوبات التى تواجه السياحة فى مصر ببرنامج "من ماسبيرو" على الثانية
يستضيف برنامج "من ماسبيرو"، على القناة الثانية فى الواحدة والنصف صباحاً، باسم حلقة نقيب السياحيين
ويدور حوار حول عودة السياحة الروسية لمصر وماهى التحديات والصعوبات التى ستواجه السياحة فى مصر ، والفقرة الثانية يحل الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى ضيفا وحديث حول التحديات تاتى تواجهها مصر اقتصاديا خلال الفترة المقبلة . البرنامج تقديم شريف فؤاد وعمرو قنديل .
متى سيشعر المواطن بعائد الإصلاح الاقتصادى فى "مساء dmc"؟
تستضيف الإعلامية إيمان الحصرى على قناة dmc فى التاسعة مساءً على قناة dmc المفكر الاقتصادى الدكتور شريف دولار
ويتحدث دولار عن فرص التنمية الاقتصادية بخطوات الإصلاح الاقتصادى المصرى ومتى سيشعر المواطن بعائد هذا الإصلاح.
أتفرج ياسلام يناقش فيلم "ونس" على الثانية
يعرض برنامج "اتفرج يا سلام"، الذي يذاع على القناة الثانية في الثانية عشرة مساء، الفيلم الروائي القصير "ونس".
ويحكي الفيلم قصة الزوج "مراد"، الذي فوجئ بانقطاع التيار الكهربائي، وهو يكتب سيناريو أحد أعماله، ويستعين بشمعة تعينه على إنهاء مهمته، ولحظتها يتذكر زوجته الراحلة "لي لي"، التي كانت بمثابة "الونس" و"النور" بالنسبة له في مثل هذه اللحظات.
يناقش الفيلم الناقدة ماجدة خير الله، التى تستضيف مخرج الفيلم عز الدين الفقي، الذي يتطرق إلى الفكرة، وكيفية معالجتها دراميا وبصريا.
برنامج "اتفرج يا سلام" إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبدالسلام جنيدي، وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة
دنيا سمير غانم ضيفة " صاحبة السعادة "
يستضيف برنامج " صاحبة السعادة " على قناة سى بى سى فى الحادية عشر مساءً ، الفنانة دنيا سمير غانم.
وتتحدث دنيا عن أعمالها الدرامية المتنوعة مثل نيللى وشريهان ولهفة وغيرها من الأعمال.
وتكشف عن أعمالها الفنية
البرنامج تقديم اسعاد يونس .
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