توقيع عقد بورتو بورسعيد باستثمارات ٣ مليارات جنيه

بورتو ورلد للفنادق

أمانى العزازي



بعد مفاوضات استغرقت عامين، نجح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فى جذب مجموعة منصور عامر لإقامة مشروع بورتو بورسعيد.



وقام المحافظ بتوقيع عقد المشروع مع المهندس منصور عامر رئيس مجلس، إدارة مجموعة عامر جروب للاستثمار السياحى لإقامة مشروع سياحي ترفيهى (بورتو بورسعيد).



وكشف المهندس منصور عامر عن تفاصيل إقامة المشروع الذى يقام على مساحة 90 فدانا، بمنطقة الديبة غرب بورسعيد بتكلفة ٣ مليارات جنيه، ويوفر المشروع ٦ آلاف فرصة عمل دائمة وخمسة آلاف فرصة للعمالة اليومية بالمشروع، فضلا عن تشغيل شركات ومقاولى البناء ببورسعيد، ويستغرق مدة تنفيذ المشروع ٤ سنوات.



وأشار عامر إلى أنه بمجرد تسليم الأرض سيتم بدء العمل فى المشروع حيث تم تشوين المعدات.



وقال عامر إن المجموعة تعرف جيدا صعوبة التعامل مع التربة الطينية التى تزيد تكلفة تأهيلها، إلا أن الإرادة السياسية وأهمية الموقع الاستراتيجى لبورسعيد جعلنا نصرّ على تنفيذ المشروع ونقل المجتمع البورسعيدي نقلة نوعية.



وأوضح أن بورتو بورسعيد سيشمل إقامة مارينا يخوت ورصيف لتراكى اللنشات وفندق خمس نجوم ،وشقق سكنية ونادى ومدرسة ومطاعم ومستشفى لخدمة أبناء المحافظة.



فيما أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه لأول مرة يتم جذب كيان اقتصادى سياخى عالمى للاستثمار بالمحافظة ووضع بورسعيد على الخريطة السياحية.