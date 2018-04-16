عمومية طارئة لأطباء الشرقية بعد حبس طبيب

نقابة الأطباء

أحمد صبرى



قرر مجلس نقابة أطباء الشرقية عقد جمعية عمومية طارئة لأطباء الشرقية الجمعة المقبلة، لمناقشة حبس الطبيب محمد حسن طبيب مقيم العظام بالتأمين الصحي، على أن تعقد بنادي أعضاء المهن الطبية بالزقازيق.



يأتى ذلك بعد حبس الطبيب 4 أيام بتهمة تعطيل عمل النيابة وتحديد جلسة لمحاكمته بعد غد الأربعاء.



وفوض مجلس نقابة الأطباء، نقيب أطباء الشرقية في تقديم شكوي للنائب العام وعرض أدلة براءة الطبيب من التهم المنسوبة إليه وماتم من إجراءات تعسفية ضده.