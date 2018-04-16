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استثمار
مؤسسة أرض الخير: نهتم بمشروعات الشباب
الإثنين 16 أبريل 2018 04:45 م
مؤسسة أرض الخير
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مؤسسة أرض الخير
أحمد اللاهونى
قالت مروة أسامة المدير التنفيذي لشركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير، إن أبرز الاهتمامات التنموية بالمؤسسة تتعلق بمشروعات الشباب، موضحة قيام المؤسسة بإبرام بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لحصول الشباب على قروض بفائدة 5%.
وأضافت خلال كلمتها بجلسة خلق مفهوم القيم المشتركة في قطاع الزراعة وتأثيره على الاقتصاد المصري بالمؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات، أن المؤسسة تقوم بتسليم الشباب القروض في شكل مجموعة حيوانات يقوم الشباب بتربيتها في مزارع مؤسسة مصر الخير بكافة المحافظات خلال دورة تسمين مدتها ستة أشهر، تقوم بعدها المؤسسة بتسويق الماشية وبيعها وتسديد قيمة القرض وإعطاء الشباب صافي الربح.
وأشارت إلى أن المزارع بها مجموعة عنابر كل عنبر يحتوي على مائة رأس من الحيوانات يتقاسم فيها خمسة من الشباب، كما تقوم المؤسسة بعقد دورات تدريبية للتأكد من جدية الشباب المقبلين على أخذ القروض.
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