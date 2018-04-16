EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
بنك البركة مصر يدرس تأسيس كيان استثماري برأسمال 200 مليون جنيه
الإثنين 16 أبريل 2018 03:56 م
مجموعة البركة المصرفية الإسلامية
أخر الأخبار
مجموعة البركة المصرفية الإسلامية
تنضم إليها استثمارات البنك وتتوسع في قطاعات جديدة
سيد بدر
يجري بنك البركة مصر دراسات مفصلة لإنشاء شركة قابضة للاستثمارات لإدارة استثماراته في الشركات، وضخ استثمارات في قطاعات أخرى.
وقال أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذي للبنك، في تصريحات خاصة لـ"المال" إن البنك لا يزال في مرحلة الدراسات لإنشاء شركة قابضة للاستثمارات تنتقل إليها مساهمات البنك في الشركات لإدارتها، ويكون لديها خطة لضخ استثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة .
ويمتلك البنك 11.01% من مجموعة التوفيق المالية القابضة، كما يمتلك 7.6% من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، و8.67% من الشركة المصرية لإنشاء وإدارة المراكز التجارية، ونحو 8.25% في الشركة المصرية للتأمين التكافلي، بجانب مساهمته في الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور.
وأشار إلى أن رأس المال المقترح للشركة يصل لنحو 200 مليون جنيه، وأن الشركة ستعتمد على 3 محاور أساسية للعمل والتوسع في السوق المحلية، سيتم الإعلان عنها فور انتهاء الدراسات .
وتابع "البنك يمتلك استثمارات واعدة في شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركتين للتأمين التكافلي، ونسعى من خلال الكيان الجديد لنقل هذه الاستثمارات إليه لإدارتها كما أن التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية ستكون ضمن اهتمامات الشركة المرتقبة".
وحقق بنك البركة مصر أرباحاً بلغت 725.25 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 512.4 مليون جنيه في 2016.
وتوسعت بنوك القطاع المصرفي في تأسيس شركات القطاع المالي غير المصرفي خاصة التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر، وانضم بنكا مصر والقاهرة للقائمة بتأسيس شركتي بي إم وكايرو للتأجير التمويلي، بعد النمو غير المسبوق الذي حققه القطاع، وتهيئة البيئة التشريعية .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا