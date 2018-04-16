بنك البركة مصر يدرس تأسيس كيان استثماري برأسمال 200 مليون جنيه

مجموعة البركة المصرفية الإسلامية

تنضم إليها استثمارات البنك وتتوسع في قطاعات جديدة



سيد بدر



يجري بنك البركة مصر دراسات مفصلة لإنشاء شركة قابضة للاستثمارات لإدارة استثماراته في الشركات، وضخ استثمارات في قطاعات أخرى.



وقال أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذي للبنك، في تصريحات خاصة لـ"المال" إن البنك لا يزال في مرحلة الدراسات لإنشاء شركة قابضة للاستثمارات تنتقل إليها مساهمات البنك في الشركات لإدارتها، ويكون لديها خطة لضخ استثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة .



ويمتلك البنك 11.01% من مجموعة التوفيق المالية القابضة، كما يمتلك 7.6% من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، و8.67% من الشركة المصرية لإنشاء وإدارة المراكز التجارية، ونحو 8.25% في الشركة المصرية للتأمين التكافلي، بجانب مساهمته في الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور.



وأشار إلى أن رأس المال المقترح للشركة يصل لنحو 200 مليون جنيه، وأن الشركة ستعتمد على 3 محاور أساسية للعمل والتوسع في السوق المحلية، سيتم الإعلان عنها فور انتهاء الدراسات .



وتابع "البنك يمتلك استثمارات واعدة في شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركتين للتأمين التكافلي، ونسعى من خلال الكيان الجديد لنقل هذه الاستثمارات إليه لإدارتها كما أن التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية ستكون ضمن اهتمامات الشركة المرتقبة".



وحقق بنك البركة مصر أرباحاً بلغت 725.25 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 512.4 مليون جنيه في 2016.



وتوسعت بنوك القطاع المصرفي في تأسيس شركات القطاع المالي غير المصرفي خاصة التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر، وانضم بنكا مصر والقاهرة للقائمة بتأسيس شركتي بي إم وكايرو للتأجير التمويلي، بعد النمو غير المسبوق الذي حققه القطاع، وتهيئة البيئة التشريعية .



