الملا: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع اليابان

وزير البترول

نسمة بيومى



أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادى مع اليابان وزيادة أنشطة الشركات اليابانية في الاقتصاد المصرى خاصة في قطاع البترول والغاز الذى يشهد نقلة نوعية كبرى ويزخر بفرص استثمارية متنوعة في مجالات البحث والاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات.



وأشار الى أن مصر تتطلع للاستفادة من الخبرات والقدرات اليابانية في تنفيذ خطتها الطموح لتصبح مركزاً اقليمياً لتداول وتجارة الطاقة موضحاً ان هناك فرصاً متاحة للتعاون في هذا المجال سواء بنقل الخبرات والتكنولوجيات في إقامة مشروعات التكرير والبتروكيماويات و البنية التحتية لتخزين وتداول البترول والغاز او تدبير التمويل لتلك المشروعات مما يساعد على سرعة انجاز الخطة بكفاءة وفعالية.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع يوكو تاماى ورئيس مكتب العلاقات الدولية والبنية التحتية وصناعة المياه بوزارة الاقتصاد والصناعة اليابانية والوفد المرافق بحضور السفير الياباني بالقاهرة والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات.



وأكد الوزير أهمية التعاون بين الجانبين في ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بدعم من التكنولوجيات اليابانية في هذه الأنشطة، وناقش الفرص المستقبلية امام الشركات اليابانية للتعاون في تنفيذ المشروعات الجديدة للتكرير والبتروكيماويات في ضوء برنامج عمل الوزارة لرفع كفاءة وتطوير هذه الأنشطة.



ومن جانبها أكدت تاماى حرص اليابان على دعم التعاون بين وزارة البترول المصرية ووزارة الاقتصاد والصناعة اليابانية خاصة في مشروعات التنمية المستدامة فى مصر وخاصة في قطاعات الطاقة والبترول والغاز التي تعد ركائز أساسية فى تحقيق النمو الاقتصادى،



واشادت ببرامج العمل الجارية والمخططة للتوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات والبنية التحتية لدورها في تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية لصالح الاقتصاد، مؤكدة انها تمثل مجالات أساسية للشراكة مع قطاع البترول وتقديم الدعم والخبرات والتكنولوجيات اللازمة.