برلمانيون: كلمة السيسي بالقمة العربية جرس إنذار للجميع

البرلمان

ياسمين فواز:



أشاد نواب بالبرلمان بالكلمة التى القاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدين أنها بمثابة جرس إنذار لجميع الحكام والشعوب.



وقال النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل أول لجنة الإسكان، ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، إن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية بالسعودية، تعد بمثابة جرس إنذار للجميع حكاما وشعوبا، لإنقاذ الأمة العربية والوقوف صفا واحدا.



وأضاف عبد العزيز أن كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية، جاءت قوية وكاشفة، وتعطينا القوة والثقة في إمكانية مواجهة مخططات الفتنة والارهاب فى المنطقة العربية، موضحا أنه لابد من ايجاد آليات جديدة لوأد هذه المخططات.



وتابع عبد العزيز "مصر قيادة وشعبا تمثل درع الأمة العربية في كل المحن، والحل المتوازن لمعظم مشاكل أمتنا يبدأ دائما من مصر".



وأضاف فهمي أن رؤية القيادة المصرية ثاقبة، خاصة فيما يحيط من مؤامرات لفرض سيناريو الفوضى، في أركان الوطن العربي، والذي نجح في بعض الدول الشقيقة، ونال من الأخضر واليابس وقسم هذة الدول إلي طوائف متنازعة.



وأوضح عبد العزيز أن الرئيس السيسي، بعث العديد من الرسائل الواضحة، التي تعد بمثابة إنذار حقيقة بالتحديات الغير مسبوقة التي تواجه الأمن القومي العربي، وتأكيده على أن هناك دولا عربية تواجه تهديدا وجوديا ومحاولات لإسقاط كياناتها لصالح كيانات طائفية، مطالبا الجميع بتحمل مسئوليته أمام تلك المواقف.



وأضاف عبد العزيز أن الرئيس السيسي أكد على عدة نقاط خلال كلمته، أهما أن قضية العرب المركزية توشك على الضياع بين قرارات دولية غير مفعلة وصراع الأشقاء، وأنه يجب علينا إنقاذ الوضع العربى، وضرورة وجود استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي، وأن مصر طرحت مبادرات لوقف أى محاولات للتدخل فى الدول العربية، وأن فلسطين، والحق العربى فى القدس حق عربى أصيل غير قابل للتحريف.



وأضاف أن أحد أهم رسائل السيسي تأكيده على أن سوريا أرض عربية ولا يجوز أن يتقرر مصيرها إلا وفقا لإرادة الشعب السوري، وأننا يجب أن نحافظ على وحدة سوريا والشعب السوري، وتأكيده على أن مصر مستمره في دعم كل جهد للحفاظ على وحدة كل الدول العربية.



وقال اللواء سلامة الجوهرى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى إن الرئيس السيسى لخص الأزمة والحل فيما يواجه المنطقة العرب من تحديات جسام بما طرحه خلال كلمته بالقمة العربية بالسعودية.



وأضاف الجوهرى فى بيان له أن السيسى أصر على تكرار كلمة العزم والصدق فى إيجاد استراتيجية شاملة للأمن القومى العربى تلتزم بها كافة الدول.



وتابع الجوهرى " العدو والخطر الأساسى الذى يجب أن تتوحد الدول العربية لمواجهته هو الإرهاب، فبدون مواجهة فعلية وحاسمة لكافة التنظيمات الإرهابية والاتفاق على استراتيجية أمنية لا تسمح لهذه التنظيمات بمزيد من التوغل فى الأقليم العربى ستظل قضايا المنطقة عالقة خاصة مع وجود أطراف إقليمية من مصلحتها تأجيج أى صراعات داخل المنطقة كما أكد الرئيس السيسى".



وأشار الجوهرى إلى أن كلمة الرئيس السيسى أكدت سياسة مصر المستقلة تجاه كافة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والسورية، فلم يتأثر موقف مصر بأى من المواقف الأخرى للدول وإنما كان لها صوتا ثابتًا هدفه الأساسى الحفاظ على الشعبين الفلسطينى والسورى.



وأكد الجوهرى أنه يتمنى أن تقبل الدول العربية دعوة الرئيس السيسى الذى جددها أمس فى كلمته بإعلان مبادرة يتم تطبيقها على أرض الواقع لحماية الأمن القومى العربى ، وكذلك دعوته بأن تتولى الأمة العربية وحدها حل الأزمة السورية دون المزيد من التدخلات الدولية.