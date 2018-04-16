هيونداى توسان تتصدر مبيعات السيارات الرياضية متوسطة الحجم

أحمد شوقى



تمكنت هيونداى توسان من تصدر قائمة السيارات الأكثر مبيعًا ضمن فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم SUV-C فى مصر.



جاء ذلك بعد استحواذ "توسان" على 28.3% من المبيعات الإجمالية للفئة البالغة 3030 وحدة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.



وفي المرتبة الثانية على قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعًا؛ جاءت رينو كادجار بنسبة 17.1% وتبعتها في المركز الثالث كيا سبورتاج بنسبة 12.9% ثم شيري تيجو بواقع 12.4% ونيسان قاشقاي بنسبة 11.9%.



وجاءت فورد كوجا فى المرتبة السادسة بواقع 5.5% وتبعتها فى المرتبة السابعة سوبارو XV بنسبة 3.6% ثم بريليانس V3 بواقع 3.2% وشيفروليه اكوينوكس بواقع 2.4% وتويوتا C_HR بنسبة 0.9% وجيب رانجلر أنليميتيد بنسبة 0.6%.



أما نيسان باترول فقد استحوذت على حصة سوقية تقارب 0.5% محتلة المركز الثاني عشر لتتبعها رينود داستر بنحو 0.4%؛ فيما لم تتجاوز نسبة السيارات الأخرى مجتمعة 0.4%.