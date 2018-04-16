طارق شوقي وزير التربية والتعليم

جهاد سالم:



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن 20% من قرض البنك الدولي لتنفيذ استراتيجية إصلاح التعليم سيتم تخصيصها للمعلمين.



وأوضح شوقي أنه سيتم تدريب المعلمين طبقا لبرامج متخخصة ومكلفة للغاية من مراحل رياض الأطفال حتي المرحلة الثانوية.



وبدأ اليوم المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل حصول مصر علي قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل الاستراتيجية الشاملة لإصلاح التعليم.