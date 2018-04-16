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بورصة وشركات
أوراسكوم للتنمية تبيع 8.20% من رأس المال
الإثنين 16 أبريل 2018 01:30 م
خالد بشارة رئيس اوراسكوم للفنادق والتنمية
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خالد بشارة رئيس اوراسكوم للفنادق والتنمية
أسماء السيد:
كشفت شركة "أوراسكوم للتنمية مصر" ببيع 18 مليون سهم، تمثل 8.20% تقريبًا من إجمالي رأس مال الشركة، وذلك لمجموعة من المستثمرين من خلال سوق العمليات الخاصة في البورصة المصرية .
وقال خالد بشارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن عملية البيع تأتي كجزء من استراتيجية شركته لتحسين حجم السيولة ونسب التداول الحر على اﻷسهم، موضحًا أنه لا توجد أي نية في المستقبل القريب لبيع حصة أخري في شركته.
جدير بالذكر أن أوراسكوم للتنمية مصر وقعت منذ شهرين عروضا بيع لبعض أصولها غير الأساسية، بإجمالي نحو 1.24 مليار جنيه.
ويبلغ رأسمال أوراسكوم للتنمية 1.1 مليار جنيه، موزعاً على 221.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 391.9 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 499.4 مليون جنيه في 2016 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
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